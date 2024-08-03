Видео Все чаще публикуются интервью с прокремлевскими активистами, бежавшими из Латвии в Россию

Интервьюируемые лица не скрывают надежд встретить день прибытия в Латвию русских солдат.

У одного из самых популярных YouTube-каналов, регулярно публикующего интервью сбежавших из Латвии прокремлевских радикалов, почти 50 000 подписчиков. Его название - "Шпроты в изгнании".

Еще больше - 90 000 пользователей - подписались на YouTube-канал бывшего журналиста и политика Андрея Мамыкина. Его содержание идентично: жалобы уехавших из Латвии сторонников Кремля на трудную жизнь в Латвии и несравнимо лучшую жизнь в России.

Передовой центр стратегических коммуникаций НАТО отмечает, что подобные видео предназначены для пророссийски настроенной аудитории в Латвии.

"Это задумано как враждебная информационная операция против Латвии. Попытка достучаться до русскоязычного населения здесь же на месте, не столько для того, чтобы побудить к побегу, но сказать "Ужас, в какой плохой среде вы здесь живете", чтобы воспитывать протестный потенциал, который можно было бы использовать", - пояснил директор центра Янис Сартс.

Видео: сюжет TV3 Ziņas

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