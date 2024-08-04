В субботу сразу в нескольких городах центра и севера Англии продолжились демонстрации протеста против иммигрантов, начавшиеся после убийства детей 29 июля в городе Саутпорт. В некоторых из этих городов начались стычки демонстрантов с полицией, есть раненые среди полицейских.
Отголоски убийства детей в Саутпорте: демонстрации и стычки с полицией сразу в нескольких городах Англии
Демонстрации идут в соседнем с Саутпортом Ливерпуле, в Манчестере, Стоук-он-Тренте, Гулле, Лидсе, Блэкпуле, Ноттингеме, а также в столице Северной Ирландии, Белфасте.
Демонстрации праворадикалов и противников иммиграции начались во вторник с самого Саутпорта. Там были ранены три десятка полицейских.
Затем локальные беспорядки вспыхнули в Хартлпуле, затем, в пятницу — в Сандерленде, где толпа разгромила полицейский участок и подожгла соседнее здание.
В субботу некоторые из демонстраций проходят относительно спокойно, а некоторые переросли в столкновения сразу трех сторон: правых радикалов, антифа и пытающейся разнять и разделить их полиции.
Именно это происходит в Ливерпуле.
Как передает корреспондент Би-би-си с места событий, антииммигрантский митинг численностью около тысячи человек проходил на набережной, а несколько сотен их противников собрались неподалеку, у вокзала Лайм-стрит и затем маршем прошли до набережной, скандируя «Нацистские мрази, вон с наших улиц!»
«Полиция в специальном снаряжении с собаками с трудом удерживала обе стороны. Я видел, как та сторона, что скандировала антииммигрантские лозунги, бросала дымовые шашки, бутылки и банки с краской. Некоторые из них были в масках», — передает корреспондент Би-би-си.
Местная полиция ранним вечером объявила, что несколько ее сотрудников получили ранения.
В Манчестере, как передает корреспондент Би-биси, полиции в целом удалось удержать две толпы, националистов и антифа, от прямого контакта, но стычки демонстрантов с полицейскими все же произошли.
К вечеру были арестованы два человека.
В Гулле ранены трое полицейских. Там толпа радикальных борцов с иммиграцией собралась у гостиницы, где размещают просителей об убежище, и принялась бить стекла, швыряя в них камни, кирпичи и бутылки.
К вечеру, как объявила местная полиция, были арестованы четыре человека.
«Наши сотрудники столкнулись с бросанием в них яиц и бутылок и произвели четыре ареста в связи с нарушением общественного порядка», — говорится в заявлении полиции региона Хамберсайд.
Усиленные отряды полиции пока остаются на месте событий.
В Лидсе все прошло относительно спокойно. Там, как передает наш корреспондент, барьером между двумя демонстрациями встало «море полицейских».
К вечеру демонстранты начались расходиться.
«Организаторы [демонстрации против националистов] говорят, что в городе победил мир, так как в их протесте участвовало гораздо больше людей, чем в протесте праворадикалов. День прошел напряженно, но в целом мирно», — сообщает корреспондент Би-би-си.
Относительно спокойно все прошло и в Ноттингеме.
«Полиция выстроила тонкую шеренгу между двумя группами. Было брошено несколько бутылок, было много скандирования, но без признаков серьезных проблем», — передает корреспондент Би-би-си из Ноттингема.
Протесты и столкновения английских националистов с полицией начались из-за того, что они решили, будто 17-летний юноша, зарезавший в понедельник в Саутпорте, в детском танцевальном клубе, трех девочек и ранивший еще весемь детей и двух взрослых, является иммигрантом и приверженцем радикального ислама.
Полиция объясняла, что он родился в столице Уэльса, Кардиффе, а жил в деревне Бэнкс рядом с Саутпортом.
Имя подростка поначалу не раскрывалось, поскольку он — несовершеннолетний, но в конце недели, на первом заседании предварительного суда судья из-за вспыхнувших беспорядков все-таки решил опубликовать его имя. Обвиняемого зовут Аксель Муганва Рудакубана. Его родители родом из Руанды.
Аналитики Би-би-си, проанализировав посты об антииммигрантских протестах в соцсетях, пришли к выводу, что какого-то одного организатора у этих демонстраций нет, призывы собираться продвигали многие влиятельные в соответствующей среде люди.
Полиция региона Мерсисайд, где расположен Саутпорт, во вторник заявила, что участники беспорядков, по ее мнению, являются сторонниками антииммигрантской Лиги обороны Англии. Однако, по мнению экспертов, эта неформальная организация после ухода в 2013 году лидера, Томми Робинсона (настоящее имя — Стивен Яксли-Леннон), фактически прекратила существование. Об этом написал в телеграме и сам Томми Робинсон.
«Но ее центральные идеи — в частности, неприятие нелегальной иммиграции, смешанное с ненавистью прежде всего в отношении мусульман — очень даже живы. Не все, кто участвует в этих протестах или размещает посты о Саутпорте, одобряют беспорядки связаны с крайне правыми организациями. В протесты, как видно, оказались вовлечены люди, обеспокоенные насильственной преступностью или же ставшие жертвами дезинформации», — отмечает команда BBC Verify.