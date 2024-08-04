Отголоски убийства детей в Саутпорте: демонстрации и стычки с полицией сразу в нескольких городах Англии

Местная полиция ранним вечером объявила, что несколько ее сотрудников получили ранения.

В Манчестере тоже были аресты Фото: Reuters

В Манчестере, как передает корреспондент Би-биси, полиции в целом удалось удержать две толпы, националистов и антифа, от прямого контакта, но стычки демонстрантов с полицейскими все же произошли.

К вечеру были арестованы два человека.

В Гулле ранены трое полицейских. Там толпа радикальных борцов с иммиграцией собралась у гостиницы, где размещают просителей об убежище, и принялась бить стекла, швыряя в них камни, кирпичи и бутылки.

В Гулле полиции пришлось защищать от демонстранты общежитие соискателей убежища Фото: BBC

К вечеру, как объявила местная полиция, были арестованы четыре человека.

«Наши сотрудники столкнулись с бросанием в них яиц и бутылок и произвели четыре ареста в связи с нарушением общественного порядка», — говорится в заявлении полиции региона Хамберсайд.

Усиленные отряды полиции пока остаются на месте событий.

В Лидсе все прошло относительно спокойно. Там, как передает наш корреспондент, барьером между двумя демонстрациями встало «море полицейских».

К вечеру демонстранты начались расходиться.

«Организаторы [демонстрации против националистов] говорят, что в городе победил мир, так как в их протесте участвовало гораздо больше людей, чем в протесте праворадикалов. День прошел напряженно, но в целом мирно», — сообщает корреспондент Би-би-си.

В Ноттингеме две демонстрации прошли эмоционально, но без столкновений Фото: PA Media

Относительно спокойно все прошло и в Ноттингеме.