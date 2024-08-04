Великобритания и США призвали своих граждан покинуть Ливан

Посольства Великобритании и США в Бейруте призвали своих граждан, находящихся в Ливане, немедленно покинуть эту страну на фоне обострения конфликта между Израилем и ливанским радикальным шиитским движением "Хезболлах".

Британское посольство рекомендует гражданам вылететь из Ливана "сейчас, пока еще доступны коммерческие рейсы". По словам министра иностранных дел Дэвида Лэмми, "ситуация может быстро ухудшиться". Посольство США, в свою очередь, также призвало граждан "забронировать любой доступный билет", даже если пункт назначения рейса "не вполне соответствует вашим предпочтениям".

Лондон усиливает дипломатическое и военное присутствие в регионе

Великобритания отправила дипломатов в ближневосточный регион, включая Ливан, для помощи сотрудникам посольств и "быстрого реагирования" на запросы британских граждан. Военнослужащие Великобритании в регионе "находятся в процессе развертывания", говорится в сообщении.

Ранее, 2 августа, министр обороны Великобритании Джон Хилли посетил Израиль и призвал к "деэскалации в условиях роста напряженности".

Израиль убил главу "Хезболлах" в Бейруте

30 июля Израиль нанес удар по южному пригороду Бейрута. По данным ливанского Минздрава, погибли по меньшей мере 3 человека, еще более 70 пострадали.

В тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате "целенаправленной" атаки был убит высокопоставленный военный командир "Хезболлах" Фуад Шукр, ответственный за обстрел Голанских высот 27 июля - тогда погибли 12 подростков и молодых людей. После обстрела Глава МИД Израиля Исраэль Кац предупредил о возможности "полномасштабной войны" с радикальным ливанским движением.

В свою очередь, в "Хезболлах" отрицают свою причастность к атаке. Группировка настаивает, что ее удар был нацелен лишь на израильскую военную базу.

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