Христо Грозев в интервью Русской службе Би-би-си рассказал про изначальные списки обмена и расследование гибели Навального

«К сожалению, он умер», — сказал Салливан на пресс-конференции в Белом доме.

Сторонники Навального считают, что политика убили в колонии после того, как Кремль узнал о предложении обменять Навального на Красикова. Кремль отрицает любую причастность к смерти Навального.

Христо Грозев сказал, что не может себе представить ситуацию, «в которой Навальный случайно умер за пару недель до обмена». «Теоретически возможно, что Путин этого не хотел, но он не смог донести свое новое решение, которое бы подменило собой приказ его (Навального) убить. Такое возможно. Люди, близкие к Кремлю, говорят, что часто бывает такое, что Путин недостаточно четко дает инструкции и определенный намек может быть воспринят неправильно», — заявил Грозев в интервью.

Отвечая на вопрос, как продвигается расследование гибели Навального, расследователь сказал, что за него отвечает глава отдела расследований ФБК Мария Певчих*, а он будет помогать, «как это будет необходимо».

Он добавил, что сейчас вести такое расследование стало гораздо сложнее, чем в 2020 году (когда был отправлен Алексей Навальный — Би-би-си), потому что «ФСБ уже знают, как мы ищем информацию, они начали не только прятать, но и подменять информацию». Поэтому и он сам, и отдел Певчих гораздо осторожнее относятся сейчас к любым данным.

* внесены в России в реестр «иноагентов»