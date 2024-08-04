Группа Aerosmith объявила о завершении гастрольной деятельности

Группа Aerosmith прекращает гастрольную деятельность. Об этом говорится в заявлении музыкального коллектива, опубликованном в соцсети Х в ночь на субботу, 3 августа. Группа приняла такое решение из-за того, что 76-летний солист Стивен Тайлер не смог полностью восстановиться после травмы голосовых связок.

"Для нас было большой честью в жизни, что наша музыка стала частью вашей. В каждом клубе, в каждом масштабном турне, в большие и личные моменты вы отводили нам место в саундтреке своей жизни", - говорится в сообщении.

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.



It has been… pic.twitter.com/og43Q8Lwbt — Aerosmith (@Aerosmith) August 2, 2024

Как отмечают, Тайлер несколько месяцев "неустанно работал над тем, чтобы вернуть свой голос к тому состоянию, в котором он находился до травмы". Однако вопреки тому, что с ним работала "лучшая медицинская команда" полное восстановление оказалось невозможным.

Aerosmith в мае 2023 года сообщила, что проведет прощальный тур с сентября 2023 года по январь 2024 года. На одном из первых концертов Стивен Тайлер травмировал связки и не мог даже говорить. После трех концертов тур был приостановлен. Гастроли планировали возобновить в сентябре 2024 года.

Группа основана в 1970 году. За более чем 50 лет музыканты выпустили 15 альбомов и получили четыре премии "Грэмми". Aerosmith входит в Зал славы рок-н-ролла как наиболее весомый представитель американского хард-рока.

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