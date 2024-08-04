Мужчина в пьяном виде в TikTok оскорблял латышей и Украину. И получил условный срок

Из приговора следует, что мужчина в пьяном виде зашел в социальную сеть TikTok, где у него есть постоянная аудитория до 1000 зрителей. Там он на русском языке похвалил насилие над латышами и называл их грубыми словами.

Он также агрессивно использовал бранные слова, говоря о войне в Украине и суверенитете страны, например, заявил, что Украина "войдет" в состав России и что Россия - это сила.

"В интернете, не касаясь напрямую конкретных военных преступлений, совершенных Россией, мужчина признавал действия России правильными, повторяя пропагандистский посыл России, ставящий под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в решении суда.

Подсудимый и прокурор заключили соглашение о признании вины и наказании. Соглашение было утверждено судом.

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