Отрубленные голова и конечности: Украина просит ООН зафиксировать возможное убийство пленного

Уполномоченный по правам человека обратился в международные структуры в связи с опубликованной в соцсетях фотографией, на которой, возможно, виден изуродованный труп украинского солдата.

"В интернете появилась фотография, на которой, возможно, виден труп украинского пленного, которому россияне отрезали голову и конечности. Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов! Отмечу, что согласно нормам международно-гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью, насилию или убийству", - заявил в Telegram Лубинец.

Как пишет The Insider, фотография расчлененного тела человека в майке с надписью "Все буде Україна!" действительно появилась в одном из российских Z-каналов - сторонников войны.

В докладе, опубликованном в марте, расследовательная комиссия ООН заявила, что ее эксперты задокументировали информацию о внесудебной казни по меньшей мере 32 украинских военнопленных в 12 отдельных случаях в период с декабря 2023 года по февраль этого года, и что три таких случая были независимо подтверждены.

В конце июля стало известно, что 55-летний водитель полка украинской армии "Азов" Александр Ищенко умер в СИЗО в Ростове-на-Дону.

О его смерти было объявлено в России во время очередного судебного заседания по делу пленных "Азова". Причины и обстоятельства его смерти не разглашаются.

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