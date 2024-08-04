Видео "Пурвциемскому морю" пришел конец

Еще осенью 2023 года осмотреть состояние дороги было невозможно из-за большого количества воды. Теперь же открывается вид на одну из главных проблем - место ухода сточных вод. Очевидно, кто-то наконец приложил руку, чтобы вода в округе Пурвциемского базарчика не накапливалась.

Однако владелец участка земли Юрис считает, что он не должен покрывать расходы на чистку ливневки и ремонт проезжей части из своего кармана. По его мнению, ответственность за проезжаемость района должны взять на себя сами жители и самоуправление.

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