Видео "Пурвциемскому морю" пришел конец

Несмотря на прошедшие в конце июля сильные ливни, уже через пару дней знаменитое "Пурвциемское море" было абсолютно сухим - традиционная огромная лужа у рынка и поликлиники исчезла, сообщает передача Bez Tabu.
Еще осенью 2023 года осмотреть состояние дороги было невозможно из-за большого количества воды. Теперь же открывается вид на одну из главных проблем - место ухода сточных вод. Очевидно, кто-то наконец приложил руку, чтобы вода в округе Пурвциемского базарчика не накапливалась.
Однако владелец участка земли Юрис считает, что он не должен покрывать расходы на чистку ливневки и ремонт проезжей части из своего кармана. По его мнению, ответственность за проезжаемость района должны взять на себя сами жители и самоуправление.
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