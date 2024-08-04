"Всего из четырех территориальных общин в более безопасные регионы Украины будут эвакуированы 744 ребенка с семьями", - сообщил глава области на платформе Telegram.

Власти региона приняли решение принудительно эвакуировать детей с родителями или другими законными представителями из города Новогродовка и нескольких деревень.

"Я дал указание привлекать к процессу эвакуации детей только бронемашины, так как на территории этих населенных пунктов враг активно использует дроны FPV", - отметил Филашкин.

Новогродовка находится в 12 километрах от Новоселовки Первой - села, о захвате которого сообщила в воскресенье Россия.

Пока обстрелы становятся более интенсивными, Филашкин призвал мирных жителей покинуть регион.

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