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Украина эвакуирует детей из прифронтовой зоны Донецкой области (2)

rus.tvnet.lv
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Эвакуирующиеся из Украины дети
Эвакуирующиеся из Украины дети Фото: EPA /Scanpix

На востоке Украины, в Донецкой области, из четырех территориальных общин, подвергшихся интенсивному обстрелу российскими войсками, власти планируют эвакуировать 744 ребенка вместе с семьями, сообщил в воскресенье глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Всего из четырех территориальных общин в более безопасные регионы Украины будут эвакуированы 744 ребенка с семьями", - сообщил глава области на платформе Telegram.

Власти региона приняли решение принудительно эвакуировать детей с родителями или другими законными представителями из города Новогродовка и нескольких деревень.

"Я дал указание привлекать к процессу эвакуации детей только бронемашины, так как на территории этих населенных пунктов враг активно использует дроны FPV", - отметил Филашкин.

Новогродовка находится в 12 километрах от Новоселовки Первой - села, о захвате которого сообщила в воскресенье Россия.

Пока обстрелы становятся более интенсивными, Филашкин призвал мирных жителей покинуть регион.

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