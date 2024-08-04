Ирландское учреждение выплатит "существенную" компенсацию латвийке, которой осталось жить год

46-летней женщине, которой осталось жить от двух до двенадцати месяцев, в Ирландии на протяжении нескольких лет не могли поставить диагноз.

Женщина проходила проверки в 2019, 2020 и 2021 годах, но рак шейки матки выявлен не был.

В 2022 году, потратив сбережения на жизнь, латвийка отправилась в Ригу, где у нее диагностировали рак в 3-й стадии. Латвийские медики оценили опухоль как медленно растущую, отметив, что ее следовало выявить и лечить гораздо раньше.

Суд признал трагичность ситуации для женщины - несмотря на то, что пациентка почувствовала себя плохо, она не получила помощи.

Также было признано, что достигнуто внесудебное соглашение. Несмотря на то, что в суде не раскрыли сумму компенсации, адвокат отметил, что мировое соглашение "существенное" и оно поддержит двух дочерей Эвии в возрасте 10 и 24 лет.

Служба здравоохранения признала, что не выполнила свои обязанности, вовремя не диагностировав и не вылечив рак шейки матки, а значит, не обеспечив лечение.

"Мы осознаем, что наша неудача существенно повлияла на вашу жизнь и привела к огромным страданиям для вас и вашей семьи", - говорится в речи с извинениями.

Женщина прибыла в Ирландию в 2010 году и работала поваром.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!