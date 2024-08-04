The Economist: Украина получила первые десять F-16 из обещанных 79

РФ будет пытаться уничтожить поставленные Украине истребители

Поставленные обороняющейся от российской военной агрессии самолеты, безусловно, станут приоритетной целью для ВС РФ, сказал газете Нико Ланге (Nico Lange), бывший начальник штаба Минобороны Германии. Именно поэтому F-16 были развернуты с большой степенью секретности на рассредоточенных базах с подземными или укрепленными укрытиями вместе с "приманками".

Как полагают в The Economist, в связи с медленным и поэтапным накоплением современных истребителей в Украине, может пройти некоторое время, прежде чем F-16 смогут оказать значительное влияние на дальнейший ход войны. Потребуется время и для их интеграции в украинские системы ПВО и приобретение опыта эксплуатации.

"Однако прибытие F-16 знаменует собой начало развития военно-воздушных сил по стандартам НАТО. Это подключает Украину к хорошо развитой цепи поставок F-16", - делает вывод издание, отмечая также, что вопреки задержкам и пока недостаточному количеству, "важность F-16 нельзя недооценивать".

В недавнем отчете Центра стратегических и международных исследований утверждается, что для обретения локального превосходства в воздухе и поддержки наземного контрнаступления Украине нужно 12 эскадрилий или больше с 18 истребителями в каждой.

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