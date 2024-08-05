В Домском соборе состоится концерт 3 SOPRANO

Каждая из солисток обладает своим неповторимым тембром, это событие откроет зрителю все оттенки самого высокого и поистине виртуозного женского голоса сопрано, продемонстрирует нюансы звучания и изысканные сочетания.

В программе концерта прозвучат шедевры мировой оперной сцены - великие арии, дуэты, терцеты и сцены из всеми любимых спектаклей. Богатство и разнообразие репертуара, превосходная палитра голосов и тембров, бесспорное вокальное и артистическое мастерство исполнительниц создадут удивительную праздничную атмосферу этого мероприятия под сводами величественного Домского собора.

Выступление пройдет под аккомпанемент музыканта мирового значения - органиста, пианиста и композитора Айвара Калейса.

Фото: Пресс-фото

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!