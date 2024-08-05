В Домском соборе состоится концерт 3 SOPRANO

7 декабря в 19:00 в Домском соборе состоится восхитительный концерт с участием трех блистательных латвийских оперных певиц - дивы Инессы Галанте и ярких солисток Латвийской национальной оперы и балета, многократных победительниц международных вокальных конкурсов Инны Клочко и Виктории Майоре.
Каждая из солисток обладает своим неповторимым тембром, это событие откроет зрителю все оттенки самого высокого и поистине виртуозного женского голоса сопрано, продемонстрирует нюансы звучания и изысканные сочетания.
В программе концерта прозвучат шедевры мировой оперной сцены - великие арии, дуэты, терцеты и сцены из всеми любимых спектаклей. Богатство и разнообразие репертуара, превосходная палитра голосов и тембров, бесспорное вокальное и артистическое мастерство исполнительниц создадут удивительную праздничную атмосферу этого мероприятия под сводами величественного Домского собора.
Выступление пройдет под аккомпанемент музыканта мирового значения - органиста, пианиста и композитора Айвара Калейса.
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