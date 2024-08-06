Долин о Хаматовой, живущей в Латвии: "Она свои главные роли еще не сыграла"

"Она очень талантлива, красива, харизматична. К сожалению, недоиспользована в кино. Я считаю, что она свои главные роли еще не сыграла. Все еще впереди. В театре она ошеломляюще прекрасна", - заметил Антон Долин.

Он подчеркнул, что Чулпан Хаматова отказалась от гигантской аудитории в России и переехала с детьми в Латвию:

"Она отказалась от гигантской аудитории, успеха и карьеры, равных которым в путинской России просто не было. Она все это отвергла. Публично от этого отказалась и уехала одна с детьми в Европу, где, конечно, никому из нас никто особо не рад вне зависимости от обстоятельств.

Никому и не охота вникать в эти обстоятельства. Это тоже понятно. На этом фоне выбирать именно ее мишенью - она, путинизм и так далее... Самое мягкое, что об этом можно сказать - что это глупость".

Подобных мишеней много, но, по мнению Долина, Чулпан - тот человек, до которого проще дотянуться, так как она живет неподалеку - в Риге.

Видео: Интервью с Антоном Долиным

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