Трамп "поздравил" Путина с обменом пленными

"Хочу поздравить Владимира Путина с еще одной прекрасной сделкой. Вы видели, на какую сделку мы согласились?" - сказал Трамп своим сторонникам на предвыборном мероприятии в Атланте в субботу, 3 августа.

Так Трамп пытался дать понять, что нынешний президент Джо Байден, вышедший из гонки за выдвижение от Демократической партии на выборах, за которое сейчас борется его вице-президент Камала Харрис, согласился на условия, которые невыгодны Соединенным Штатам.

Трамп заявил, что в ходе обмена были освобождены "несколько величайших убийц" в мире.

Галерея: Байден и Харрис встречают освобожденных граждан США

"Мы вернули наших людей, но, боже, мы согласились на ужасные, ужасные условия, - сказал Трамп. - Приятно сказать, что мы вернули их, но не создает ли это плохой прецедент?"