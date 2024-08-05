Трамп "поздравил" Путина с обменом пленными

Кандидат в президенты США Дональд Трамп "поздравил" российского диктатора Владимира Путина с состоявшимся на прошлой неделе обменом пленными с западными странами, назвав это "прекрасной сделкой", сообщает Politico.
"Хочу поздравить Владимира Путина с еще одной прекрасной сделкой. Вы видели, на какую сделку мы согласились?" - сказал Трамп своим сторонникам на предвыборном мероприятии в Атланте в субботу, 3 августа.
Так Трамп пытался дать понять, что нынешний президент Джо Байден, вышедший из гонки за выдвижение от Демократической партии на выборах, за которое сейчас борется его вице-президент Камала Харрис, согласился на условия, которые невыгодны Соединенным Штатам.
Трамп заявил, что в ходе обмена были освобождены "несколько величайших убийц" в мире.
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"Мы вернули наших людей, но, боже, мы согласились на ужасные, ужасные условия, - сказал Трамп. - Приятно сказать, что мы вернули их, но не создает ли это плохой прецедент?"
В ходе обмена пленными Россия освободила журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца США Пола Уилана и журналистку "Радио Свобода" Алсу Курмашеву. Также были освобождены несколько заключенных российских оппозиционеров, в том числе Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин. Обмен стал крупнейшим со времен холодной войны и многими рассматривается как крупный дипломатический успех администрации Байдена.
В свою очередь, в Россию вернулись восемь граждан РФ, находившихся в заключении в пяти странах Запада. Российский Telegram-канал Mash сообщил, что российской стороне переданы сотрудники Службы внешней разведки РФ Дульцевы, ранее разоблаченные в Словении.
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России также переданы арестованные за киберпреступления Александр Винник, Максим Марченко, Вадим Конощенко, Владислав Клюшин, Владимир Дунаев и Роман Селезнев, а также приговоренный в Германии к пожизненному заключению Вадим Красиков, признанный виновным в убийстве бывшего командира чеченских повстанцев в берлинском парке.
Освобождение Красикова вызвало критику в Германии.
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