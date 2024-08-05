В конце июля текущего года cотрудники 4-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью и серийными преступлениями завершили расследование по уголовному делу о сутенерстве и содержании публичного дома группой лиц в целях заработка средств, торговли людьми, а также легализации финансовых средств, полученных преступным путем, в крупных размерах.
Сутенерство, торговля людьми и отмывание денег. В Риге задержаны мужчина и женщина за содержание борделя
В ходе расследования установлено, что подозреваемые организовали оказание сексуальных услуг в борделе Риги.
В совершении указанного уголовного преступления подозреваются два человека - 53-летний мужчина и 41-летняя женщина.
Указанные лица координировали работу лиц, работающих в публичном доме, контролировали количество клиентов, определяли цену сексуальных услуг и забирали часть прибыли, полученной от проституции.
Также эти лица осуществляли и другую деятельность, обеспечивающую бесперебойную работу публичного дома. Таким образом, было совершено уголовное правонарушение, предусмотренное частью второй статьи 165 Уголовного закона.
Подозреваемые лица регулярно переводили полученные наличными средства на свои банковские счета, изменяя при этом местонахождение и принадлежность полученных преступным путем средств, чтобы скрыть их происхождение.
Чтобы скрыть криминальное происхождение финансовых средств, они объединяли их с законными доходами путем приобретения недвижимого и движимого имущества, а также использовали преступные средства на ремонт недвижимого имущества и для собственных нужд.
Таким образом, осуществлялась легализация денежных средств, полученных преступным путем.
Расследование показало, что один из подозреваемых воспользовался зависимостью и уязвимостью проституток, учитывая их бедность, потребность в средствах к существованию и наркозависимость, а также обстоятельства, при которых у этих лиц не было реального или приемлемого выбора, кроме как подвергнуться сексуальной эксплуатации.
Кроме того, у подозреваемого остались документы, удостоверяющие личности девушек, в качестве залога.
В результате девушки были вынуждены продолжать заниматься проституцией, оказывать клиентам сексуальные услуги за вознаграждение и отдавать часть заработанных денег владельцу публичного дома. Это квалифицируется по части первой статьи 154.1 Уголовного закона - торговля людьми.
Полиция задержала обоих подозреваемых. Следует отметить, что мужчина ранее уже неоднократно наказывался за совершение особо тяжких преступлений.
В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для привлечения к ответственности подозреваемых мужчины и женщины.
Наложен арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемых на общую сумму более 120 тысяч евро.
Первоначально суд заключил одного подозреваемого под стражу, но позже заменили эту меру пресечения на не связанную с лишением свободы.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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