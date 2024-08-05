Сутенерство, торговля людьми и отмывание денег. В Риге задержаны мужчина и женщина за содержание борделя

Кроме того, у подозреваемого остались документы, удостоверяющие личности девушек, в качестве залога.

В результате девушки были вынуждены продолжать заниматься проституцией, оказывать клиентам сексуальные услуги за вознаграждение и отдавать часть заработанных денег владельцу публичного дома. Это квалифицируется по части первой статьи 154.1 Уголовного закона - торговля людьми.

Полиция задержала обоих подозреваемых. Следует отметить, что мужчина ранее уже неоднократно наказывался за совершение особо тяжких преступлений.

В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для привлечения к ответственности подозреваемых мужчины и женщины.

Наложен арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемых на общую сумму более 120 тысяч евро.

Первоначально суд заключил одного подозреваемого под стражу, но позже заменили эту меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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