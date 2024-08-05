В Украине раскрыта сеть российских агентов, их вербовали через Telegram

"В результате многоэтапной спецоперации одновременно задержаны 9 российских агентов в Днепре, Запорожье и Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях", - заявили в СБУ.

Агенты определяли координаты, чтобы Россия могла нанести удары по Вооруженным силам Украины и важным объектам инфраструктуры.

Среди задержанных оказались две чиновницы. Одна работала в Днепровском городском совете, другая - в Южненском горсовете в Одесской области. Они устанавливали локации ПВО и ключевых электроподстанций для коррекции российских обстрелов.

"Еще двое агентов разведывали места базирования укрепрайонов и огневых позиций тяжелой артиллерии ВСУ вблизи Покровска и Часового Яра. Их сообщник собирал информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники защитников Курахово в Донецкой области", - отметили в СБУ.

Среди российских агентов были два менеджера и студент университета, которые фиксировали передвижение армейских эшелонов, а также бывший сотрудник расформированной милиции, передавший российской армии информацию о последствиях атаки России на одну из гидроэлектростанций Украины.

"Подсудимые попали в поле зрения ФСБ как активные комментаторы в чатах прокремлевских Telegram-каналов.

Следователи СБУ сообщили задержанным, что их подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Подозреваемые взяты под стражу.

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