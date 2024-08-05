Где в Латвии живет больше всего детей? Опубликованы последние данные

Среди краев наибольшая доля детей была в Марупском крае - 30,5%, а наименьшая - 13,5% - в Краславском крае.

В прошлом году из Латвии эмигрировали 2200 детей, что составило 13,5% от общего числа эмигрировавших жителей (в 2022 году - 22,6%).

В свою очередь, иммигрировали 2100 детей, что составляет 11,4% от общего числа въехавших жителей. В 2022 году их было 13,2%, когда росту иммиграции способствовал приток подданных Украины.

В начале этого года в Латвии проживало 7100 несовершеннолетних подданных Украины, вынужденных стать беженцами, или почти 2% от общей численности населения. 2200 из них составили дети дошкольного возраста (0-6 лет) и 4900 - школьники 7-17 лет.

В начале 2024 года в Латвии проживало 356 000 детей, что составляет 19% от общего числа жителей, свидетельствуют обобщенные ЦСУ данные.

По сравнению с началом 2023 года, когда в Латвии было 361 000 детей в возрасте до 17 лет, или 19,2% от общей численности населения, количество детей сократилось на 5000.

С начала 2016 года общее число детей увеличилось на 4000, или на 1,1%, а доля - на 1,1 п. п. (в 2016 году 352 тыс., или 17,9% детей). Увеличению доли детей способствовал небольшой рост рождаемости в 2013-2016 годах, однако в возрастной группе 0-9 лет число детей сокращается. По сравнению с началом 2016 года оно уменьшилось на 14 000, или на 6,8%.

В начале этого года 96,3% всех детей были гражданами Латвии, 0,5% - негражданами Латвии, еще 3,2% - гражданами других стран.

По этнической принадлежности 70% детей были латышами, 12,7% - русскими, 2,1% - украинцами, 0,6% - поляками, 0,5% - белорусами, еще 14,1% детей имели другую этническую принадлежность. В том числе 94,7% детей родились в Латвии, далее следуют 2% детей, родившихся в Украине, 1,3% - в Соединенном Королевстве, 0,3% - в Ирландии и России.

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