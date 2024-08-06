"Болезнь – не наказание, это часть жизни". Как подросткам принять онкозаболевания родственников?

Член Европейского общества гинекологической онкологии (ENYGO), представитель клиники Каролинского университета (Швеция), доктор медицинских наук Зоя Разумова поделилась опытом работы молодежного подразделения международной организации ENYGO, рассказала о видах и причинах возникновения разных типов гинекологического рака, о наследственном факторе, о важности прививки от вируса папилломы человека.

Главный врач, хирург Латвийского онкологического центра Андрей Пчелкин рассказал о статистике заболеваний, симптомах, необходимом образе жизни, важных принципах питания и лечении; специалист по физической реабилитации Мария Соколова рассказала о необходимости физических нагрузок и их влиянии на организм человека. Из доклада стоматолога Виолетты Маташовой присутствующие узнали о факторах, которые были выявлены в результате исследований, проводимых в Балтийском институте психотерапии: уровень стресса и депрессии очень высок не только у самого заболевшего, но и у всех членов семьи, поэтому психологическая поддержка должна быть оказана всем близким.

По мнению члена правления общества Par Dzīvot Юлии Шкарапуты, ценность конференции в том, что она предоставила молодежи в возрасте от 13 до 30 лет необходимую информацию и психологическую поддержку, помогла понять, что кризисные ситуации, такие как болезнь близкого человека, можно преодолеть с мужеством и эмоциональной доступностью. Выступления экспертов опровергли мифы, подчеркнули важность ранней диагностики и здорового образа жизни, а также показали, как находить радости в повседневной жизни и поддерживать друг друга. "Молодежи не надо бояться, потому что знание и поддержка помогают справляться с любыми трудностями, а опыт и примеры спикеров вдохновляют на смелое преодоление всех жизненных этапов", - заключила она.



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