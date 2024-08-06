"Болезнь – не наказание, это часть жизни". Как подросткам принять онкозаболевания родственников?

31 июля в Риге состоялась конференция Bailes nost! ("Страхи – прочь!"), на которой психологи, онкологи, реабилитологи и другие специалисты из Латвии и других стран поделились с молодежью самыми современными и эффективными видами лечения онкологических заболеваний и последующей реабилитации, а также рассказали о самых действенных способах психологической поддержки онкобольных и их родственников.
По итогам конференции было составлено обращение в Министерство здравоохранения с предложениями, реализация которых важна для подростков, родители которых переносят онкологию. Пункты обращения сформулировали сами участники – молодые люди от 13 до 30 лет.
На конференции выступил министр здравоохранения Латвии Хосам Абу Мери, который очень откровенно поделился своим жизненным опытом, подбодрил молодежь и своим примером придал ей смелости проживать любые этапы жизни без страха и с оптимизмом.
Доктор психотерапевтических наук (Dr. scient.pth.), психолог, преподаватель Балтийского института психотерапии Евгения Карлин рассказала о том, чем могут помочь родственники, когда болеет близкий, а на что повлиять невозможно, как правильно реагировать на болезнь, как важно быть эмоционально доступными, поддерживать друг друга и находить маленькие радости в жизни, несмотря на трудности.
Радиолог-маммолог, главный врач маммологического отделения центра диагностики Evidia (Германия) Сергей Попович поделился опытом новейших способов диагностирования рака груди, рассказал о важности скрининга и регулярных проверок, подчеркнув, что благодаря раннему выявлению болезни смертность от этого заболевания среди женщин в Германии значительно снижается.
Член Европейского общества гинекологической онкологии (ENYGO), представитель клиники Каролинского университета (Швеция), доктор медицинских наук Зоя Разумова поделилась опытом работы молодежного подразделения международной организации ENYGO, рассказала о видах и причинах возникновения разных типов гинекологического рака, о наследственном факторе, о важности прививки от вируса папилломы человека.
Главный врач, хирург Латвийского онкологического центра Андрей Пчелкин рассказал о статистике заболеваний, симптомах, необходимом образе жизни, важных принципах питания и лечении; специалист по физической реабилитации Мария Соколова рассказала о необходимости физических нагрузок и их влиянии на организм человека. Из доклада стоматолога Виолетты Маташовой присутствующие узнали о факторах, которые были выявлены в результате исследований, проводимых в Балтийском институте психотерапии: уровень стресса и депрессии очень высок не только у самого заболевшего, но и у всех членов семьи, поэтому психологическая поддержка должна быть оказана всем близким.
По мнению члена правления общества Par Dzīvot Юлии Шкарапуты, ценность конференции в том, что она предоставила молодежи в возрасте от 13 до 30 лет необходимую информацию и психологическую поддержку, помогла понять, что кризисные ситуации, такие как болезнь близкого человека, можно преодолеть с мужеством и эмоциональной доступностью. Выступления экспертов опровергли мифы, подчеркнули важность ранней диагностики и здорового образа жизни, а также показали, как находить радости в повседневной жизни и поддерживать друг друга. "Молодежи не надо бояться, потому что знание и поддержка помогают справляться с любыми трудностями, а опыт и примеры спикеров вдохновляют на смелое преодоление всех жизненных этапов", - заключила она.
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