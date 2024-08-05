Тенденции показывают, что цены на электромобили "становятся более дружелюбными", а рынок подержанных автомобилей стал шире, заявила в интервью программе "900 секунд" заместитель государственного секретаря Министерства климата и энергетики по финансовым инструментам Зане Грива. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Подержанных электромобилей становится все больше. Что нужно знать, чтобы получить господдержку?
"Мы видим, что рынок подержанных автомобилей становится шире и "дружелюбнее к кошельку", поэтому в сочетании с увеличением государственной поддержки мы ожидаем, что люди будут охотнее выбирать эти автомобили", - сказала Грива.
При этом представитель министерства заявил, что цены на гибридные автомобили на рынке в среднем выше, но с увеличением государственной субсидии, которая на данный момент составляет 4500 евро, в министерстве ожидают увеличения интереса жителей к покупке гибридных машин.
Какой будет поддержка?
Поддержка многодетным семьям на приобретение пятиместного электромобиля и нового гибридного автомобиля с внешней зарядкой составит 6750 евро, а на пятиместный подержанный электромобиль - 5000 евро.
Если семья заинтересована в покупке семиместного автомобиля, поддержка будет выше, учитывая, что цена семиместных автомобилей на рынке в среднем на 30% выше. Соответственно, поддержка нового семиместного электромобиля и нового гибридного автомобиля с внешней зарядкой составит 9 000 евро, а семиместного подержанного электромобиля - 6 750 евро.
Поддержку также получат приемные семьи или многодетные семьи, где дети находятся под опекой, или если в семье есть совершеннолетний человек до 24 лет (не включительно), который получает общее, профессиональное или высшее образование или служит в рядах латвийской армии.
Государственная помощь на покупку подержанного электромобиля увеличивается на 1 100 евро (с 2 250 евро до 3 350 евро), а если жители заинтересованы в приобретении нового гибридного автомобиля с внешней зарядкой, то помощь увеличивается вдвое (с 2 250 евро до 4 500 евро).
Двойной бонус за списание старой машины
Кроме того, если человек захочет списать свой старый бензиновый, дизельный или газовый автомобиль, то он получит "бонус" в размере 2 000 евро, в то время как ранее он составлял 1 000 евро. Бонус" распространяется на всех жителей, включая многодетные семьи, которые намерены приобрести экологически чистый автомобиль.
При утилизации старого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания житель получает "на руки" свидетельство об утилизации, которое вместе с заявлением на получение помощи подает в автосалон. Процесс занимает около недели, пока оформляются документы, после чего электромобиль можно использовать.
Программа поддержки доступна жителям с марта 2022 года. В Министерстве климата и энергетики сообщают, что на дорогах Латвии сейчас находится 1897 электромобилей и гибридных автомобилей, которые были приобретены при софинансировании в размере 7,5 млн евро. Это составляет 24,3 % от общего количества электромобилей в Латвии.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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