Видео Подержанных электромобилей становится все больше. Что нужно знать, чтобы получить господдержку?

"Мы видим, что рынок подержанных автомобилей становится шире и "дружелюбнее к кошельку", поэтому в сочетании с увеличением государственной поддержки мы ожидаем, что люди будут охотнее выбирать эти автомобили", - сказала Грива.

При этом представитель министерства заявил, что цены на гибридные автомобили на рынке в среднем выше, но с увеличением государственной субсидии, которая на данный момент составляет 4500 евро, в министерстве ожидают увеличения интереса жителей к покупке гибридных машин.

Какой будет поддержка?

Поддержка многодетным семьям на приобретение пятиместного электромобиля и нового гибридного автомобиля с внешней зарядкой составит 6750 евро, а на пятиместный подержанный электромобиль - 5000 евро.

Если семья заинтересована в покупке семиместного автомобиля, поддержка будет выше, учитывая, что цена семиместных автомобилей на рынке в среднем на 30% выше. Соответственно, поддержка нового семиместного электромобиля и нового гибридного автомобиля с внешней зарядкой составит 9 000 евро, а семиместного подержанного электромобиля - 6 750 евро.