Прокуратура расследует возможное участие гражданина Литвы в войне с Украиной на стороне РФ

Прокуратура ведет досудебное расследование агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности России в Украине, начатое в 2022 году, сообщила в понедельник, 5 августа, пресс-секретарь Генпрокуратуры Литвы Рита Штундиене.

В воскресенье автор видеоблога Скирмантас Малинаускас опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором заявил, что гражданин Литвы Кястутис Квиеткус воюет на стороне России. Он заявил, что Квиеткус родом из Юрбаркаса и уже несколько раз был судим.

"Теперь он пошел воевать и убивать украинцев, воевать на стороне оккупантов", - заявил Малинаускас.

Квиеткус опубликовал на своем аккаунте несколько видеороликов, на которых он запечатлен с гранатометом и в окопах.

После того как Россия начала повторное и полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование по фактам запрещенных международным сообществом действий против людей, агрессии и запрещенных военных действий.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, посетивший Вильнюс в апреле прошлого года, заявил, что украинские правоохранительные органы расследуют 77 000 случаев российских военных преступлений в стране.

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