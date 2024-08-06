Протесты и беспорядки в Британии: арестованы почти 400 человек

«Мы намерены полностью расследовать все имеющиеся материалы, извлечь уроки из соразмерных действий и продолжать успокаивать жителей Сток-он-Трента», — добавил он.

В полиции сообщили, что будут изучать видео, размещенные в социальных сетях, а также записи с полицейских беспилотников, чтобы установить личности причастных к беспорядкам.

Горящий автомобиль Фото: PA Media

Премьер-министр Стармер отметил, что правительство может ответить на беспорядки так же, как оно поступило во время протестов в 2011 году, когда он был главой прокурорской службы.

«У нас действуют постоянные меры по обеспечению правопорядка, что означает, что мы можем проводить аресты… и выносить приговоры очень быстро, — сказал он. — Я сам участвовал в этом в 2011 году, когда был начальником прокуратуры, и я твердо решил, что мы сделаем все возможное, чтобы привлечь этих бандитов к ответственности как можно быстрее».

Министры уже предложили разрешить судам заседать круглосуточно для ускоренного рассмотрения дел — как это было в 2011 году, — а полиция привлекла дополнительных сотрудников для борьбы с потенциальными беспорядками.

Теневой министр внутренних дел от консерваторов Джеймс Клеверли заявил, что его партия поддержит правительство в привлечении преступников к ответственности. Однако, по его словам, ключевые решения могли и должны были быть приняты раньше.

Полицейские машины в Белфасте Фото: PA Media