Вт, 6.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Эстония планирует отказаться от бумажных чеков и счетов

rus.postimees.ee
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Выброшенные чеки.
Выброшенные чеки. Фото: PM Tarbija

Министерство экономики Эстонии хочет сделать выдачу чеков и счетов более экологичной: в 2025 году в большинстве случаев вместо бумажных чеков будет использоваться цифровое подтверждение покупок, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.

Цель проекта - внести изменения в положения Закона о защите прав потребителей, чтобы сократить количество ненужных распечатываемых чеков и количество бумажных счетов, отправляемых потребителям по почте.

По действующему закону торговцы обязаны выдавать потребителю чек, если его покупка превышает 20 евро. С момента вступления поправок в силу это требование будет отменено.

Если изменения будут приняты, они вступят в силу с 1 июля следующего года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх