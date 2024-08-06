Эстония планирует отказаться от бумажных чеков и счетов

Министерство экономики Эстонии хочет сделать выдачу чеков и счетов более экологичной: в 2025 году в большинстве случаев вместо бумажных чеков будет использоваться цифровое подтверждение покупок, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.
Цель проекта - внести изменения в положения Закона о защите прав потребителей, чтобы сократить количество ненужных распечатываемых чеков и количество бумажных счетов, отправляемых потребителям по почте.
По действующему закону торговцы обязаны выдавать потребителю чек, если его покупка превышает 20 евро. С момента вступления поправок в силу это требование будет отменено.
Если изменения будут приняты, они вступят в силу с 1 июля следующего года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!