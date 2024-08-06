Ограничения США лишили украинцев редкой возможности уничтожить несколько российских истребителей

Издание отмечает, что Украина уже несколько месяцев просит иностранных союзников предоставить мощные баллистические ракеты для нанесения ударов по российским военным самолетам, базирующимся на аэродромах вдоль российско-украинской границы.

Из-за отказа союзников Киев наносил удары по наиболее уязвимым аэродромам оккупантов собственным оружием. В субботу, 4 августа, украинские беспилотники атаковали авиабазу Морозовск на юге России, в 321 километре от линии фронта. По данным украинской разведки, в результате атаки был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34, еще два Су-34 повреждены, а также сожжен склад боеприпасов.

Однако, как отмечает журнал, такие успешные атаки становится все труднее проводить, поскольку россияне переводят свои военные самолеты на более защищенные авиабазы.

Редкая возможность нанести серьезный удар по захватчикам представилась этим летом, когда 47-й бомбардировочный авиационный полк ВВС России перебросил несколько десятков из 100 с лишним самолетов Су-34 на южную российскую авиабазу Воронеж-Мальшево. Авиабаза расположена примерно в 160 километрах от российско-украинской границы.

Газета отмечает, что авиабаза относительно хорошо защищена, но находящиеся на ней самолеты можно было уничтожить ракетами дальнего радиуса действия ATACMS, которые практически невозможно перехватить. Однако администрация президента США Джо Байдена не дала разрешения на проведение такой наступательной операции.

Получив информацию о возможном нападении, оккупанты сняли самолеты с авиабазы и перебросили их на более отдаленные аэродромы.

Некоторые Су-34 сейчас базируются на авиабазах в нескольких сотнях километров от российско-украинской границы. Им еще угрожают украинские беспилотники - некоторые из них могут летать на расстояние до 1609 километров, - но неуловимые ATACMS не могут их достать, поскольку дальность полета этих ракет составляет лишь 305 километров.

Соответственно, если Белый дом позволит Киеву нанести удары ATACMS по аэродромам в России, будет уже слишком поздно, поскольку наиболее ценные цели находятся чересчур далеко от границы.

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