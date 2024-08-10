Ищи себя на фото! Зрители собираются на аншлаговый концерт Галкина в "Дзинтари"

9 и 10 августа в концертном зале "Дзинтари" проходят аншлаговые концерты юмориста и шоумена Максима Галкина. Именно в пятницу, 9 августа, TVNET+ смог побывать возле концертного зала "Дзинтари" и запечатлеть публику, которая спешила на концерт любимого артиста. Смотрите нашу галерею!
Известно, что зрительский интерес был огромен. На концерт 9 августа были проданы все билеты, причем еще весной, а потом была объявлена вторая дата концерта в зале "Дзинтари" - 10 августа. 9 августа стало известно, что и на другие концерты артиста в Латвии билетов больше не купить.
В концертном зале "Дзинтари" среди зрителей были замечены российский кинокритик Зинаида Пронченко, экс-президент Латвии Раймондс Вейонис с супругой, предприниматель Юлий Круминьш, политик Айнарс Шлесерс, главный тренер латвийской хоккейной сборной Харий Витолиньш и другие.