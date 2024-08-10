Ищи себя на фото! Зрители собираются на аншлаговый концерт Галкина в "Дзинтари"

Известно, что зрительский интерес был огромен. На концерт 9 августа были проданы все билеты, причем еще весной, а потом была объявлена вторая дата концерта в зале "Дзинтари" - 10 августа. 9 августа стало известно, что и на другие концерты артиста в Латвии билетов больше не купить.