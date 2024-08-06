Трагедия у границы с Латвией: в Венте найдено тело пропавшего лодочника

В пятницу, 2 августа, Имантас Мисявичюс выпал из своей лодки в Венте и пропал в течении. Во вторник, 6 августа, полиция и близкие мужчины сообщили, что он найден мертвым, передает 15min.lt.
Полиция Шяуляя сообщила, что Имантас Мисявичюс найден мертвым. Тело в Венте заметил прохожий.
"Сегодня утром было найдено тело пропавшего Имантаса Мисявичюса. В пятницу в Акмянском районе (Литва) мужчина шел по Венте на байдарке, выпал из нее и пропал в воде.
После четырех дней поисков сегодня утром, около 10:20, тело мужчины было обнаружено запутавшимся в травах реки Венты возле городе Папиле", - сообщает полиция.
Город Папиле находится менее чем в 25 километрах от границы с Латвией.
"Тело обнаружил проезжавший мимо местный житель, который тут же вызвал службы. Останки мужчины находились примерно в 6-8 километрах от места происшествия", - говорится в сообщении полиции.
Как сообщалось, в пятницу, 2 августа, мужчина выпал из лодки и пропал в Акмянском районе, который граничит с Салдусским и Добельским краями Латвии.
По данным полиции Шяуляйского уезда, 2 августа в 14:20 мужчина выпал из лодки в Акмянском районе и исчез в воде.
Его подруга Кристина рассказала о поисковых операциях в своем аккаунте в Facebook и попросила о помощи. Однако мужчина не был найден.
Женщина раскрыла журналистам и другие обстоятельства инцидента и хронологию произошедшего.
"Всего нас было десять человек, разделенных на пять лодок. Две байдарки спустились по водопаду неудачно, трех человек спасли люди из соседнего кемпинга", - рассказала Кристина.
Она продолжила: "Я была последней, кого удалось спасти. Мой друг бросился назад, чтобы спасти меня, но нас разнесло в разные стороны, я потеряла сознание и поплыла вниз по течению. Родственник, который в последний раз видел его в воде, попытался схватиться за жилет, но тот выскользнул у него из рук. Как только мы поняли, что друг пропал, мы сразу же позвонили в службу спасения".
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