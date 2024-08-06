В понедельник, 5 августа, на Олимпийских играх в Париже разыграли 18 комплектов медалей.

20-летняя парагвайская пловчиха Луана Алонсо была выдворена из Олимпийской деревни в Париже после обвинений в создании "неподобающей обстановки" в ее делегации. Кроме того, спортсменка после заплыва на 100 метров баттерфляем на Олимпиаде завершила свою карьеру, сообщает The New York Post.

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Переезд из Латвии в Данию, а затем в Испанию. Появление на обложках журналов, баннерах и сотрудничество с такими известными брендами, как Nike, Calvin Klein, Kicks, Nivea, Stine Goya и Crocs. Успех в Instagram и TikTok. Гостьей TVNET+ стала моделинг- и позинг-коуч, инфлюенсер и модель Viola Push, которая по-прежнему считает Латвию своим домом.

Центр Риги выглядит уныло – секонд-хэнды вместо бутиков, давно пустующие торговые помещения с табличкой "Сдается в аренду", заброшенные неопрятные дома. Под эгидой Рижской думы создана рабочая группа, призванная вдохнуть жизнь в столицу. TVNET+ поговорил с бизнесменами и представителями муниципалитета: реально ли превратить Ригу в оживленный европейский город или это смахивает на утопию?

С началом сезона отпусков многие столкнулись с очередным видом мошенничества - аферисты поджидают ни о чем не подозревающих людей на сервисах бронирования жилья. Так, жительница Таллинна Виктория стала жертвой мошенничества, когда забронировала апартаменты в Риге через сайт Booking.com, сообщает Rus.Postimees.

11 апреля 2024 года в результате совместной операции европейских полицейских сил были арестованы девять человек. Они подозревались в причастности к крупномасштабной мошеннической схеме: от нее пострадали более 180 тысяч человек, которым за инвестиции пообещали большую прибыль от выращивания медицинской марихуаны. Среди задержанных был и гражданин Латвии. Предполагается, что он и его сообщники обманным путем выручили как минимум 686 миллионов долларов США. Что представляла собой эта сложная схема?

На Ближнем Востоке растет угроза большой войны, но нефтяные котировки резко падают. При этом газохранилища в ЕС уже почти полные. В ФРГ уровень заполнения ПХГ досрочно достиг 90%.

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