Подходит к концу вторник, 6 августа. Рижские хирурги смогли помочь человеку с 21-килограммовой опухолью, первый "Мистер Латвия" зарегистрировал отношения со своим любимым мужчиной, а мировая экономика снова проходит проверку. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 6 августа ⟩ Возможное закрытие посольства, отношения "Мистера Латвия" с мужчиной и крах мировой экономики (1)
Новости Латвии:
В случае закрытия российского посольства в Латвии следует ожидать аналогичной реакции со стороны России, заявила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Солвита Мартинсоне.
В среду в 19:00 по латвийскому времени дуэт Тина Граудиня/Анастасия Самойлова сыграет в четвертьфинале соревнований по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Париже. Смогут ли девчонки повторить свой успех и вторые Игры подряд выйти в полуфинал?
Хирурги Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в ходе сложной операции удалили, возможно, самую тяжелую в истории латвийской медицины опухоль, которая весила 21 килограмм, сообщает Служба новостей LTV.
Первый победитель конкурса красоты "Мистер Латвия" Вилнис Соловьев вернулся жить в Латвию и зарегистрировал партнерские отношения со своим любимым мужчиной, фельдшером Виктором Курмисом, пишет издание Kas Jauns.
Во вторник утром в Риге в результате пожара погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Во вторник, 6 августа, в торговом центре Akropole Alfa произошла эвакуация, сообщили TVNET очевидцы.
Из-за недееспособности судьи Латгальский районный суд в Лудзе на неопределенный срок отложил рассмотрение уголовного дела об убийстве семилетней Юстине Рейниковой, сообщает агентство LETA.
За рубежом:
Улицы Тарту затоплены: начавшийся ночью сильный дождь продолжился утром, когда люди пошли на работу, и поэтому и без того проблемные для движения транспорта места университетского города снова оказались под водой. Таким образом, улица Раатузе и проезд под железнодорожным виадуком на улице Рийа, где всегда интенсивное движение, опять оказались затоплены. Лестница для пешеходов, ведущая на улицу Юликооли, также снова превратилась в подобие водопада, пишет Rus.Postimees.
Минобороны России объявило погибшими 64 человека, которые в марте 2024 года были найдены в списках российских военнопленных, предназначенных для обмена, сообщает СМИ "Важные истории".
58-я отдельная мотопехотная бригада Украины опубликовала поразительные кадры, на которых запечатлены последствия неудачной российской атаки, сообщает Defence Blog.
Rus.Postimees поговорил со священником ЭПЦ МП Леонидом Конощенком о его брате, который 1 августа пожал руку Владимиру Путину после возвращения из американской тюрьмы в рамках беспрецедентного обмена заключенными между Россией и США.
Понедельник на глобальных рынках акций начался со значительного падения. Торговая сессия с большим падением наблюдалась на японской бирже, после чего последовали падения на биржах и в других странах мира. Как указывает Bloomberg, массовая продажа акций началась, принимая во внимание опасения по поводу экономики США.
Министерство экономики Эстонии хочет сделать выдачу чеков и счетов более экологичной: в 2025 году в большинстве случаев вместо бумажных чеков будет использоваться цифровое подтверждение покупок, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.
В понедельник, 5 августа, на Олимпийских играх в Париже разыграли 18 комплектов медалей.
20-летняя парагвайская пловчиха Луана Алонсо была выдворена из Олимпийской деревни в Париже после обвинений в создании "неподобающей обстановки" в ее делегации. Кроме того, спортсменка после заплыва на 100 метров баттерфляем на Олимпиаде завершила свою карьеру, сообщает The New York Post.
Интересное чтиво:
Переезд из Латвии в Данию, а затем в Испанию. Появление на обложках журналов, баннерах и сотрудничество с такими известными брендами, как Nike, Calvin Klein, Kicks, Nivea, Stine Goya и Crocs. Успех в Instagram и TikTok. Гостьей TVNET+ стала моделинг- и позинг-коуч, инфлюенсер и модель Viola Push, которая по-прежнему считает Латвию своим домом.
Центр Риги выглядит уныло – секонд-хэнды вместо бутиков, давно пустующие торговые помещения с табличкой "Сдается в аренду", заброшенные неопрятные дома. Под эгидой Рижской думы создана рабочая группа, призванная вдохнуть жизнь в столицу. TVNET+ поговорил с бизнесменами и представителями муниципалитета: реально ли превратить Ригу в оживленный европейский город или это смахивает на утопию?
С началом сезона отпусков многие столкнулись с очередным видом мошенничества - аферисты поджидают ни о чем не подозревающих людей на сервисах бронирования жилья. Так, жительница Таллинна Виктория стала жертвой мошенничества, когда забронировала апартаменты в Риге через сайт Booking.com, сообщает Rus.Postimees.
11 апреля 2024 года в результате совместной операции европейских полицейских сил были арестованы девять человек. Они подозревались в причастности к крупномасштабной мошеннической схеме: от нее пострадали более 180 тысяч человек, которым за инвестиции пообещали большую прибыль от выращивания медицинской марихуаны. Среди задержанных был и гражданин Латвии. Предполагается, что он и его сообщники обманным путем выручили как минимум 686 миллионов долларов США. Что представляла собой эта сложная схема?
На Ближнем Востоке растет угроза большой войны, но нефтяные котировки резко падают. При этом газохранилища в ЕС уже почти полные. В ФРГ уровень заполнения ПХГ досрочно достиг 90%.
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