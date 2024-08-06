Харрис выбрала кандидата на пост вице-президента

Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве претендента на пост вице-президента.
Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве претендента на пост вице-президента. Харрис объявила о своем выборе во вторник, 6 августа.
"С гордостью сообщаю, что я попросила Тима Уолца стать моим партнером по выборам", - написала она в Twitter.
"Будучи губернатором, тренером, учителем и ветераном, он защищал интересы таких же работающих семей, как и его (семья. - Ред.). Здорово, что он в нашей команде. А теперь давайте приступим к работе", - добавила она.
I am proud to announce that I've asked @Tim_Walz to be my running mate.— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 6, 2024
As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he's delivered for working families like his.
It's great to have him on the team.
Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj
По сведениям CNN, Харрис приняла решение после итоговой встречи в своей резиденции на территории Военно-морской обсерватории США. По данным источников телекомпании, у Харрис и Уолца при общении возникло взаимопонимание, и в итоге решение было принято в его пользу. Таким образом буквально за две недели кандидат из третьего эшелона перешел в число претендентов первого ранга.
По данным демократического стратега из Миннесоты Абу Амара, Уолц - практик. У него - хороший контакт с избирателями в сельской местности, пригородах и городах на Среднем Западе.
Как уточнило Reuters, на последнем этапе Харрис выбирала между Уолцем и губернатором штата Пенсильвания Джошуа Шапиро.
Помог установить партнерство между Миннесотой и Черниговской областью
Уолцу - 60 лет, он - ветеран Нацгвардии США (резерва Вооруженных сил) и бывший учитель. В 2006 году он был впервые избран в Палату представителей Конгресса США, после чего переизбирался еще пять раз от первого округа на юге Миннесоты.
С 2019 года на посту губернатора Уолц продвигал прогрессивную социоэкономическую повестку, включавшую в себя бесплатные школьные обеды, меры по борьбе с изменением климата, снижение налогов для среднего класса и увеличение оплачиваемого отпуска для служащих в Миннесоте.
Что касается внешнеполитических позиций, то Уолц высказывался в поддержку Украины. Так, в феврале 2024 года он сообщил, что посетил украинское посольство в США, чтобы установить партнерство между государственным, частным и академическим секторами Миннесоты и Черниговской области, "укрепляя связи нашего штата с Украиной".
Minnesota will continue to support Ukraine as they defend freedom and democracy.— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) February 22, 2024
I visited the Ukrainian Embassy to establish a formal partnership between the public, private, and academic sectors of Minnesota and Chernihiv Oblast, strengthening our state’s ties to Ukraine. pic.twitter.com/hm3kidti6Z
Помимо Уолца в перечне кандидатов Харрис на пост вице-президента также были губернаторы штатов Кентукки и Иллинойс Энди Бешир и Джей Роберт Прицкер, а также сенатор от Аризоны Марк Келли и министр транспорта США Пит Буттиджич.
Съезд Демократической партии пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. Однако голосование на нем после досрочного официального утверждения кандидатуры Камалы Харрис будет просто формальностью.
Президентские выборы в США и покушение на Трампа
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Джо Байден на фоне усиливающихся опасений, в том числе от соратников по Демократической партии, 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и предложил в качестве замены Камалу Харрис. Та согласилась баллотироваться на высший государственный пост и получила достаточную поддержку для официального выдвижения делегатами-демократами на национальном съезде.
В середине июля экс-глава Белого дома Дональд Трамп был ранен в результате покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Один посетитель митинга погиб, еще двое были ранены. Нападавшего застрелили сотрудники служб безопасности.
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