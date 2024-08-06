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Харрис выбрала кандидата на пост вице-президента

Deutsche Welle
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Тим Уолц и Камала Харрис
Тим Уолц и Камала Харрис Фото: STEPHEN MATUREN / AFP

Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве претендента на пост вице-президента.

Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве претендента на пост вице-президента. Харрис объявила о своем выборе во вторник, 6 августа.

"С гордостью сообщаю, что я попросила Тима Уолца стать моим партнером по выборам", - написала она в Twitter.

"Будучи губернатором, тренером, учителем и ветераном, он защищал интересы таких же работающих семей, как и его (семья. - Ред.). Здорово, что он в нашей команде. А теперь давайте приступим к работе", - добавила она.

По сведениям CNN, Харрис приняла решение после итоговой встречи в своей резиденции на территории Военно-морской обсерватории США. По данным источников телекомпании, у Харрис и Уолца при общении возникло взаимопонимание, и в итоге решение было принято в его пользу. Таким образом буквально за две недели кандидат из третьего эшелона перешел в число претендентов первого ранга.

По данным демократического стратега из Миннесоты Абу Амара, Уолц - практик. У него - хороший контакт с избирателями в сельской местности, пригородах и городах на Среднем Западе.

Как уточнило Reuters, на последнем этапе Харрис выбирала между Уолцем и губернатором штата Пенсильвания Джошуа Шапиро.

Помог установить партнерство между Миннесотой и Черниговской областью

Уолцу - 60 лет, он - ветеран Нацгвардии США (резерва Вооруженных сил) и бывший учитель. В 2006 году он был впервые избран в Палату представителей Конгресса США, после чего переизбирался еще пять раз от первого округа на юге Миннесоты.

С 2019 года на посту губернатора Уолц продвигал прогрессивную социоэкономическую повестку, включавшую в себя бесплатные школьные обеды, меры по борьбе с изменением климата, снижение налогов для среднего класса и увеличение оплачиваемого отпуска для служащих в Миннесоте.

Что касается внешнеполитических позиций, то Уолц высказывался в поддержку Украины. Так, в феврале 2024 года он сообщил, что посетил украинское посольство в США, чтобы установить партнерство между государственным, частным и академическим секторами Миннесоты и Черниговской области, "укрепляя связи нашего штата с Украиной".

Помимо Уолца в перечне кандидатов Харрис на пост вице-президента также были губернаторы штатов Кентукки и Иллинойс Энди Бешир и Джей Роберт Прицкер, а также сенатор от Аризоны Марк Келли и министр транспорта США Пит Буттиджич.

Съезд Демократической партии пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. Однако голосование на нем после досрочного официального утверждения кандидатуры Камалы Харрис будет просто формальностью.

Президентские выборы в США и покушение на Трампа

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Джо Байден на фоне усиливающихся опасений, в том числе от соратников по Демократической партии, 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и предложил в качестве замены Камалу Харрис. Та согласилась баллотироваться на высший государственный пост и получила достаточную поддержку для официального выдвижения делегатами-демократами на национальном съезде.

В середине июля экс-глава Белого дома Дональд Трамп был ранен в результате покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Один посетитель митинга погиб, еще двое были ранены. Нападавшего застрелили сотрудники служб безопасности.

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