Харрис выбрала кандидата на пост вице-президента

По данным демократического стратега из Миннесоты Абу Амара, Уолц - практик. У него - хороший контакт с избирателями в сельской местности, пригородах и городах на Среднем Западе.

Как уточнило Reuters, на последнем этапе Харрис выбирала между Уолцем и губернатором штата Пенсильвания Джошуа Шапиро.

Помог установить партнерство между Миннесотой и Черниговской областью

Уолцу - 60 лет, он - ветеран Нацгвардии США (резерва Вооруженных сил) и бывший учитель. В 2006 году он был впервые избран в Палату представителей Конгресса США, после чего переизбирался еще пять раз от первого округа на юге Миннесоты.

С 2019 года на посту губернатора Уолц продвигал прогрессивную социоэкономическую повестку, включавшую в себя бесплатные школьные обеды, меры по борьбе с изменением климата, снижение налогов для среднего класса и увеличение оплачиваемого отпуска для служащих в Миннесоте.

Что касается внешнеполитических позиций, то Уолц высказывался в поддержку Украины. Так, в феврале 2024 года он сообщил, что посетил украинское посольство в США, чтобы установить партнерство между государственным, частным и академическим секторами Миннесоты и Черниговской области, "укрепляя связи нашего штата с Украиной".