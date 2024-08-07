ЦСУ: известно, сколько подростков не продолжают учебу после средней школы

Большинство, или 60%, выпускников средней школы поступили в университет или колледж, а 3,1% продолжили обучение в профессионально-технических учебных заведениях.

В прошлом году среднюю школу окончили 10,3 тыс. молодых людей. 700 из них по окончании школы не получили аттестат о среднем образовании.

За последние 13 лет число выпускников средних школ сократилось почти на 9 тысяч человек. При этом на 400 молодых людей увеличилось число выпускников, окончивших среднюю школу без аттестата.

Число учащихся, окончивших основную школу, за последние 13 лет сократилось на 2200 человек.

В прошлом году 9-й класс окончили 20 100 учеников. 1400 из них не получили аттестат об основном образовании. Это вдвое больше, чем в предыдущем году, когда основную школу не окончили 600 учеников.

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