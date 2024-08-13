Лето, август, Дрейлинькалнс, в народе называемый "кепкой Ушакова" - у подножия разносится запах шашлыка, местные жители принимают солнечные ванны, любители приключений и романтики взбираются на холм, который до недавнего времени окружал забор.

Легально ли здесь летать на параплане, выгуливать собак и кататься зимой на санках с вершины холма? TVNET+ отправился в излюбленное жителями Пурвциемса, Плявниеков и Дрейлини место для прогулок и отдыха с целью выяснить, что сегодня предлагается здесь рижанам и какие еще новинки готовит Рижская дума.

Возможности и ограничения на сегодня

О демонтаже забора речь шла уже некоторое время назад. Еще в прошлом году активно обсуждалась эта тема, но специалистов волновало состояние горы и безопасность людей. Наконец Рижской думе удалось договориться с Государственной службой среды при условии, что будет обеспечен доступ к наблюдательным колодцам, чтобы следить за выбросами метана и токсичностью грунтовых вод.

Тем не менее подножие Дрейлинькалнса давно стало излюбленным местом отдыха жителей ближайших окрестностей. Рядом расположены спортивные и детские площадки, оборудованы специальные зоны отдыха - столики с мангалами и мусорными контейнерами, территория регулярно обслуживается - мусор вывозится, а трава покошена как на горе, так и у подножия. Кстати, 24 августа здесь пройдет Праздник микрорайонов.

Галерея: Дрейлинькалнс (в народе - "кепка Ушакова") в августе 2024 года