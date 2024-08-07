Фото Полиция просит опознать изображенного на фото мужчину

Сотрудники Восточноземгальского участка Земгальского регионального управления Государственной полиции, расследующие уголовное дело о краже из торговой точки в поселке Акнисте Екабпилсского края, а именно о заправке автомобиля бензином и оставлении места преступления, обращаются к общественности с просьбой помочь в предоставлении информации.

Полиция просит отозваться каждого, кто обладает какой-либо информацией, способной помочь в установлении личности мужчины и его местонахождения.

Информацию в полицию можно сообщить по номеру телефона 110 в любое время.

Следует отметить, что номер автомобиля был украден с другой машины и используется при вождении транспортного средства, которое можно увидеть на фотографиях - красной Mazda 5, выпущенной в период с 2005 по 2007 год.

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