Руководство для грибников: полезные советы по обработке лесных даров

"Приготовление грибов - важный процесс, который может повлиять на качество и вкус пищи. Грибы подобны губке, они быстро впитывают влагу, поэтому способ их приготовления нужно тщательно выбирать", - говорит Нормунд Барановскис. Если грибы предстоит отварить, их можно смело промыть. Один из способов для "ленивых" - промыть грибы, разложить их на полотенце или газете и дать обсохнуть. Однако если вы планируете их жарить, то для сохранения естественного вкуса и структуры грибов их рекомендуется чистить тряпочкой, ножом или кисточкой.

Собранные в лесу грибы следует как можно скорее очистить и приготовить. Стоит отметить, что свежие грибы быстро портятся, особенно если их собирать в дождливую погоду. Рекомендуется не хранить сырые грибы более 24 часов. Как и овощи, грибы можно хранить по-разному: солить, мариновать, замораживать, сушить и т. д. Солить можно практически все грибы, особенно подосиновики и сыроежки, предварительно убедившись, что конкретный вид не нужно варить. Правильно засоленные грибы сохраняют вкус, консистенцию и их не нужно промывать - они станут отличным дополнением к супам, салатам, мясным и даже рыбным блюдам. Соленые грибы следует хранить в прохладном месте, чтобы они не потеряли свои качества. В свою очередь, при заморозке грибы рекомендуется заранее обжарить, чтобы избежать горького вкуса. Для экономии места в морозильной камере жареные грибы охлаждают и расфасовывают в закрывающиеся пакеты, например с застежкой-молнией, выдавливая воздух перед закрытием. Для кратковременного хранения грибы можно также отварить, растереть вместе со специями в паштет, разложить по чистым баночкам, тщательно закрыть крышками и хранить в холодильнике неделю.