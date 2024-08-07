Руководство для грибников: полезные советы по обработке лесных даров

Сбор грибов становится все более популярным, призывая любителей природы и гурманов насладиться преимуществами этого полезного и увлекательного хобби. Уже летом в лесах растут грибы самых разных видов, что дает возможность не только наслаждаться красотами природы, разыскивая их, но и готовить разнообразные и вкусные блюда. Чтобы получить максимальную пользу от сбора грибов, важно следовать некоторым советам по обращению, хранению и их сочетанию. Полезными будут также практические рекомендации шеф-повара Rimi Нормунда Барановскиса по включению в меню магазинных шампиньонов, шиитаке и других грибов.
Нужно ли мыть грибы?
"Приготовление грибов - важный процесс, который может повлиять на качество и вкус пищи. Грибы подобны губке, они быстро впитывают влагу, поэтому способ их приготовления нужно тщательно выбирать", - говорит Нормунд Барановскис. Если грибы предстоит отварить, их можно смело промыть. Один из способов для "ленивых" - промыть грибы, разложить их на полотенце или газете и дать обсохнуть. Однако если вы планируете их жарить, то для сохранения естественного вкуса и структуры грибов их рекомендуется чистить тряпочкой, ножом или кисточкой.
Хранение грибов
Собранные в лесу грибы следует как можно скорее очистить и приготовить. Стоит отметить, что свежие грибы быстро портятся, особенно если их собирать в дождливую погоду. Рекомендуется не хранить сырые грибы более 24 часов. Как и овощи, грибы можно хранить по-разному: солить, мариновать, замораживать, сушить и т. д. Солить можно практически все грибы, особенно подосиновики и сыроежки, предварительно убедившись, что конкретный вид не нужно варить. Правильно засоленные грибы сохраняют вкус, консистенцию и их не нужно промывать - они станут отличным дополнением к супам, салатам, мясным и даже рыбным блюдам. Соленые грибы следует хранить в прохладном месте, чтобы они не потеряли свои качества. В свою очередь, при заморозке грибы рекомендуется заранее обжарить, чтобы избежать горького вкуса. Для экономии места в морозильной камере жареные грибы охлаждают и расфасовывают в закрывающиеся пакеты, например с застежкой-молнией, выдавливая воздух перед закрытием. Для кратковременного хранения грибы можно также отварить, растереть вместе со специями в паштет, разложить по чистым баночкам, тщательно закрыть крышками и хранить в холодильнике неделю.
Богатые питательными веществами сушеные грибы
Сушка - это метод обработки, при котором грибы теряют наименьшее количество питательных веществ, что делает её оптимальным выбором для длительного хранения грибов, не требующих приготовления. Кроме того, для такого вида обработки подойдут сушилка для фруктов и овощей, духовка (не выше 70 градусов) и теплое летнее полуденное солнце. Сушеные лесные продукты дольше всего сохранятся в герметично закрытой таре в темноте. Чтобы занимать меньше места, сушеные грибы можно измельчить или растереть в порошок, а затем использовать в качестве добавки к супам, пюре или смешивать с намазками для бутербродов.
Не бойтесь смешивать!
"Не нужно бояться смешивать грибы, но изначально важно понимать, как они будут использоваться. Например, подосиновики и белые грибы рекомендуется сварить перед добавлением их к другим грибам. Мы также едим глазами, поэтому яркие лисички, которые вы собираете сами, или розовые вешенки, купленные в магазине, можно добавлять в соусы на основе, например, серых подберезовиков", - советует Нормунд Барановскис. У разных грибов разное время приготовления: более твердые грибы, такие как подосиновики, требуют больше времени для приготовления, чем мягкие лисички или вешенки. Грибы следует нарезать одинаковыми по размеру кусочками и начать готовить те, которые занимают больше времени, и только потом добавлять остальные.
Воспользуйтесь этими советами, чтобы получить максимум удовольствия от сбора грибов и приготовить вкусные блюда, которые порадуют вас и ваших близких!
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