В рижском SPA-салоне туристке предложили эротический массаж и задавали неуместные вопросы

Туристка из Австралии решила попробовать банный ритуал в Риге, но, со слов женщины, банщик предложил ей эротический массаж, он также задавал неуместные вопросы о том, нравятся ли ей мужчины и есть ли у нее парень.

"Если эта австралийка вернется в Австралию или поедет куда-нибудь еще в мире - она скажет, что везде в мире все прошло хорошо, кроме Латвии. Там поставщики услуг совершают сексуальные посягательства и т. д. Как это будет выглядеть для нашего туристического маркетинга? Тут дело не только в эмоциональном переживании, но и в том, что таким образом мы можем потерять потенциальных туристов, потенциальных путешественников, которые иначе могли бы захотеть поехать в Латвию, но сейчас не поедут, тем более женщины, которые путешествуют в одиночку", - сказал он.