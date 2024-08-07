В рижском SPA-салоне туристке предложили эротический массаж и задавали неуместные вопросы

Туристка из Австралии получила неприятный опыт после посещения SPA-салона, где она испытала навязчивый банный ритуал с предложением эротического массажа. Работник также предложил не оплачивать процедуру, поскольку и сам получил удовольствие. Об этом сообщает Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио 4.
Туристка из Австралии решила попробовать банный ритуал в Риге, но, со слов женщины, банщик предложил ей эротический массаж, он также задавал неуместные вопросы о том, нравятся ли ей мужчины и есть ли у нее парень.
Работник также сказал, что это нормальные действия и девушкам в Латвии это нравится.
Гид Харийс Эглиенс выразил свое возмущение такой ситуацией.
"Если эта австралийка вернется в Австралию или поедет куда-нибудь еще в мире - она скажет, что везде в мире все прошло хорошо, кроме Латвии. Там поставщики услуг совершают сексуальные посягательства и т. д. Как это будет выглядеть для нашего туристического маркетинга? Тут дело не только в эмоциональном переживании, но и в том, что таким образом мы можем потерять потенциальных туристов, потенциальных путешественников, которые иначе могли бы захотеть поехать в Латвию, но сейчас не поедут, тем более женщины, которые путешествуют в одиночку", - сказал он.
Владелец Sapņu SPA, банщик Раймис Лавровс в интервью Латвийскому радио рассказал, что у него была гостья из Австралии, но отверг обвинение в том, что предлагал эротический массаж.
"Конечно, никакого эротического массажа! Я предложил расслабляющий, который предлагается всем - какой больше нравится, тонизирующий или расслабляющий. Может, этот расслабляющий был неправильно воспринят как эротика, я не знаю... В начале любого банного ритуала происходит общение с клиентом - мы выясняем, что ему нравится, а что нет. Мы прорабатываем эти вопросы. Почему они возникают?
Ну, например, человек одинок или только что развелся, у него боль, проблема, он хочет попытаться решить ее через сауну, чтобы оправиться, преодолеть это. Банщик помогает сделать это при помощи манипуляций, нужных клиентам, а не ему".
Раймис Лавровс отметил, что женщина заплатила за услугу.
Глава Латвийской ассоциации бань и SPA Игорь Степанов отметил, что банщик должен быть одетым, а единственные возможные вопросы во время процедуры - это узнать, как чувствует себя клиент и не нужно ли повысить или понизить температуру.
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