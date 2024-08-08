Видео Максим Галкин с успехом выступил в Лиепае

В среду, 7 августа, в лиепайском концертном зале Lielais Dzintars выступил популярный шоумен и юморист Максим Галкин. Известно, что билеты на это мероприятия были полностью распроданы. О том, как прошел вечер, артист сообщил в соцсетях.
"Спасибо, Лиепая! Это была прекрасная встреча и замечательное общение с вами. До следующего концерта! Впереди еще 7 концертов тура по Латвии", - написал артист под видео в Instagram.
Ранее Максим Галкин сразил публику на фестивале Лаймы Вайкуле, где исполнил несколько песен на латышском языке.
Напомним, юморист этим летом выступает во многих городах Латвии. 8 августа пройдет его концерт в Резекне, 9 и 10 августа - в Юрмале, 11 августа - в Рое, 14 августа - в Даугавпилсе, а 15 и 16 августа - в Цесисе.
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