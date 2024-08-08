Чт, 8.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео Максим Галкин с успехом выступил в Лиепае

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp

В среду, 7 августа, в лиепайском концертном зале Lielais Dzintars выступил популярный шоумен и юморист Максим Галкин. Известно, что билеты на это мероприятия были полностью распроданы. О том, как прошел вечер, артист сообщил в соцсетях.

"Спасибо, Лиепая! Это была прекрасная встреча и замечательное общение с вами. До следующего концерта! Впереди еще 7 концертов тура по Латвии", - написал артист под видео в Instagram.

Ранее Максим Галкин сразил публику на фестивале Лаймы Вайкуле, где исполнил несколько песен на латышском языке. 

Напомним, юморист этим летом выступает во многих городах Латвии. 8 августа пройдет его концерт в Резекне, 9 и 10 августа - в Юрмале, 11 августа - в Рое, 14 августа - в Даугавпилсе, а 15 и 16 августа - в Цесисе.

Максим Галкин на сцене "Дзинтари"
Максим Галкин на сцене "Дзинтари" Фото: Пресс-фото/ Ritvars Stankevičs / Andrejs Andmanis

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх