Видео Максим Галкин с успехом выступил в Лиепае

"Спасибо, Лиепая! Это была прекрасная встреча и замечательное общение с вами. До следующего концерта! Впереди еще 7 концертов тура по Латвии", - написал артист под видео в Instagram.

Ранее Максим Галкин сразил публику на фестивале Лаймы Вайкуле, где исполнил несколько песен на латышском языке.

Напомним, юморист этим летом выступает во многих городах Латвии. 8 августа пройдет его концерт в Резекне, 9 и 10 августа - в Юрмале, 11 августа - в Рое, 14 августа - в Даугавпилсе, а 15 и 16 августа - в Цесисе.

Максим Галкин на сцене "Дзинтари" Фото: Пресс-фото/ Ritvars Stankevičs / Andrejs Andmanis

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