Фото На авиационной базе НВС наградили латвийских солдат, служивших в Косово

Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш встретился с военнослужащими, вернувшимися из миротворческой операции НАТО в Косово, завершая шестую ротацию латвийских солдат.

В ходе церемонии военнослужащие НВС получили награды за отличное выполнение служебных задач во время международной операции в Косово.

Латвия вносит свой вклад в миротворческую операцию в Косово, предоставляя легкую пехотную роту в составе многонационального батальона, возглавляемого США.

Основными задачами латвийских войск являются обеспечение мобильной защиты сил, патрулирование, подавление толпы и способность к быстрому реагированию.

Галерея: Наградили латвийских солдат, служивших в Косово

В июне 2021 года, после 11-летнего перерыва, Латвия возобновила участие в миротворческой операции под руководством НАТО в Косово.

Учитывая растущую напряженность на границах Европы и необходимость стабилизации ситуации, а также готовность Латвии выполнить свои обязательства перед НАТО и партнерами, участие НВС в международной операции в Косово запланировано до 31 декабря 2025 года.

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