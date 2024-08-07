Не менее десяти ударов ножом: в рижском хостеле клиент убил администратора

Во второй половине дня 29 июля в Государственную полицию и Службу неотложной медицинской помощи поступила информация о том, что в одном из хостелов в Пардаугаве администратор получил ножевое ранение. Когда медики прибыли на место происшествия, пострадавший уже скончался.

По подозрению в этом преступлении полицейские задержали в хостеле гражданина одной из азиатских стран, который на тот момент был пьян. Выяснилось, что задержанный является постояльцем этой гостиницы и имеет вид на жительство в Латвии. Ранее этот человек не попадал в поле зрения латвийской полиции.

По предварительным данным, между постояльцем и работником хостела возник конфликт по поводу порядка проживания в номере, после чего в порыве гнева гость достал из своих вещей нож и нанес оппоненту не менее десяти ударов в спину и другие части тела.

В связи с трагедией возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного закона - за убийство. Наказанием за такое преступление может стать пожизненное лишение свободы.

Суд постановил заключить подозреваемого под стражу.

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