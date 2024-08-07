Браже: Военной угрозы для Латвии нет, но нельзя "делегировать" национальную безопасность другим

Браже и участники встречи оглянулись на 20 лет членства Латвии в Европейском союзе и НАТО, обсудили роль дипломатии в нынешней геополитической ситуации, а также обменялись опытом и идеями о том, что молодежь уже делает и готова сделать для экономики и безопасности Латвии.

Браже подчеркнула, что диаспора играет важную роль в укреплении сотрудничества между Латвией и другими странами, сохранении латышского языка и культурного наследия за пределами Латвии, поддержании и развитии образования и науки, а также в развитии экономики и безопасности.

В нынешней геополитической ситуации, по ее мнению, укрепление взаимных связей особенно важно и необходимо, чтобы поддерживать чувство общности и принадлежности, обмениваться знаниями и опытом, лучше понимать и поддерживать друг друга и вместе укреплять Латвию.

Во рамках рабочего визита в Германию во вторник и среду Браже принимает участие в программе 2x2 Всемирного семинара латышской молодежи "Возвращение", который проходит в Латвийском культурном центре "Берзайне" в Германии. В лагере 2х2 принимают участие около 90 латышских молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет из 12 стран - Латвии, Германии, Швеции, Португалии, Польши, Нидерландов, Великобритании, Новой Зеландии, Ирландии, Бразилии, США, Бельгии и Швейцарии. Большинство участников - студенты и молодые специалисты. Для многих из участников это первый лагерь 2х2.

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