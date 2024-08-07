Базирующуюся в Вильнюсе компанию Biovarda оштрафовали за несоблюдение санкций на 13,6 млн евро

В среду таможня сообщила, что после наложения штрафа были задержаны и конфискованы шесть тягачей с прицепами. В сообщении таможни не упоминалось название компании.

По данным таможни, литовская компания при заключении сделок с зарегистрированными в Казахстане, Беларуси и Турции партнерами, не обеспечила соблюдение ограничений и обязательств, установленных международными санкциями, введенными в Литве, поэтому транспортировка задержанных транспортных средств была оценена как нарушение международных санкций.

Глава Biovarda Андрей Божко отказался комментировать BNS ситуацию.

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