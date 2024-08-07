Тим Уолц: что известно о кандидате в вице-президенты США

Уолц может привлечь избирателей Среднего Запада

Миннесота не относится к колеблящимся штатам (здесь голосуют за кандидата от демократов на последних 12 президентских выборах. - Ред.), и у нее всего 10 голосов в Коллегии выборщиков. Но Демократическая партия надеется, что Уолц сможет привлечь избирателей и за пределами родного штата, особенно на Среднем Западе и в сельской местности.

После окончания школы будущий политик поступил на службу в Национальную гвардию и прослужил 24 года. Он также работал школьным учителем, сначала за границей, в Китае, а затем в США, в штатах Небраска и Миннесота, где также тренировал футбольную команду своей средней школы, которая впервые в истории стала чемпионом штата.

"Он не очень известен на национальном уровне, но его опыт позволяет ему говорить с определенной частью электората, вызывая доверие", - сказал DW Филиппо Тревизан, политолог из Американского университета в Вашингтоне. По его мнению, Харрис выбрала Уолца, чтобы "привлечь избирателей в сельских районах Америки". "Уолц назвал Трампа и Вэнса не знающими средний класс, - сказал Тревизан, - в то время как сам он - представитель среднего класса".

Уолц за прогрессивные реформы

С 2007 по 2019 год Уолц представлял Миннесоту в Палате представителей США, где был членом комитетов по сельскому хозяйству, вооруженным силам и по делам ветеранов.