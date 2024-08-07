В Сумской области Украины объявлена эвакуация из 23 населенных пунктов

"Подписан приказ об обязательной эвакуации в 23 населенных пунктах. Он вступает в силу с момента подписания. Задачи поставлены, силы и средства эвакуации подготовлены", - сказал Артюх.

По его словам, речь идет об эвакуации около 6 тысяч человек, в том числе 425 детей. Первоочередная задача - эвакуировать семьи с детьми, сказал Артюх.

6 августа российские войска 45 раз обстреляли Сумскую, было зафиксировано 132 взрыва.

В среду российские пропагандисты и военные блогеры сообщили, что украинские солдаты, вторгшиеся в Курскую область России в ночь на вторник, закрепились в приграничном районе.

Украинская сторона пока не комментирует события в Курской области.

Первым из официальных источников информацию о вторжении прокомментировал глава Курской области, заявив, что "бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы".

В это же время российские провоенные блогеры сообщали об ожесточенных боях в Курской области.

Утром в среду блогеры сообщали, что бои продолжаются. "За минувшую ночь [противник] ввел в бой до двух батальонов. Активно применяет артиллерию. Идет продвижение в сторону Суджи, как и вчера", - написал Telegram-канал "Архангел спецназа Z".

Позже Минобороны России заявило, что "операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается".

Большинство провоенных блогеров и военных экспертов уверены, что на этот раз дело не ограничится скоротечным рейдом на российскую территорию. Они считают, что этот прорыв — начальная стадия операции с целью оттянуть российские войска с других горячих участков фронта (прежде всего в Харьковской и Донецкой областях). Либо отвлечь внимание от крупной операции, планирующейся на другом участке фронта.

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