Путин назвал прорыв ВСУ в Курской области "масштабной провокацией"

Между тем, Telegram-канал "Рыбарь", близкий к Минобороны РФ, утверждает, что подразделения ВСУ вошли в западные пригороды Суджи и продвинулись к югу от города. Кроме того, по его версии, передовая бронегруппа ВСУ вышла к границам Коренево. Захвачена также газоизмерительная станция "Суджа", через которую осуществляется транзит газа в Европу, пишет "Рыбарь". Официально это информация пока не подтверждена.

Агентство Reuters со ссылкой на украинский транзитный оператор передает, что прокачка российского природного газа через Украину продолжается в обычном режиме - несмотря на сообщения о столкновениях.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что за минувшие сутки зону обстрелов в Курской области покинули тысячи человек. "На личном транспорте из зоны обстрелов выехало несколько тысяч человек. За ночь на территории региона были развернуты новые пункты временного размещения на 2,5 тысячи мест", - сказал Смирнов. По его словам, "вывезено с обстреливаемых территорий более 200 человек".

Между тем журналистка "7х7" Екатерина Лобановская ранее сказала DW, что "никакой централизованной эвакуации вообще нет, люди выезжают сами, никакой помощи от администрации нет".

Эвакуация в Сумской области

Тем временем в 23 населенных пунктах пяти районов Сумской области Украины введена обязательная эвакуация населения, сообщил в эфире украинского национального телемарафона глава областной военной администрации Владимир Артюх.

Утром 6 августа власти Курской области, а позже Минобороны РФ заявили о попытке прорыва российской границы со стороны Украины. Оборонное ведомство России сообщило о переброске резервов в регион.

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