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Вице-мэр Риги предложил запретить фейерверки в Новый год по московскому времени

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Салют над Старой Ригой
Салют над Старой Ригой Фото: Ieva Leiniša/LETA

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) заявил о намерении предложить запретить в столице использование фейерверков в новогоднюю ночь по московскому времени.

"Я собираюсь предложить запретить запуск фейерверков в Риге в ночь на Новый год в 23:00, взяв за основу регулирование, действующее в Огре", - написал Ратниекс в Twitter.

Однако пользователи социальной сети отнеслись к этому заявлению неоднозначно.

Некоторые поддержали инициативу, считая ее правильной. Другие назвали ее популизмом, указав на то, что у муниципалитета не будет возможности контролировать выполнение такого запрета.

Ранее сообщалось, что власти Риги призвали жителей отказаться от использования пиротехники в новогоднюю ночь.

Этот призыв был сделан в знак солидарности с проживающими в Латвии гражданскими лицами из Украины, а также с учетом вреда, который фейерверки наносят животным и окружающей среде, отметили в самоуправлении.

Галерея: Рига встречает Новый год

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