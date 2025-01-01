Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) заявил о намерении предложить запретить в столице использование фейерверков в новогоднюю ночь по московскому времени.
Вице-мэр Риги предложил запретить фейерверки в Новый год по московскому времени
"Я собираюсь предложить запретить запуск фейерверков в Риге в ночь на Новый год в 23:00, взяв за основу регулирование, действующее в Огре", - написал Ратниекс в Twitter.
Однако пользователи социальной сети отнеслись к этому заявлению неоднозначно.
Некоторые поддержали инициативу, считая ее правильной. Другие назвали ее популизмом, указав на то, что у муниципалитета не будет возможности контролировать выполнение такого запрета.
Ранее сообщалось, что власти Риги призвали жителей отказаться от использования пиротехники в новогоднюю ночь.
Этот призыв был сделан в знак солидарности с проживающими в Латвии гражданскими лицами из Украины, а также с учетом вреда, который фейерверки наносят животным и окружающей среде, отметили в самоуправлении.
Галерея: Рига встречает Новый год
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