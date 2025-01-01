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В Италии полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на прохожих

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Итальянская полиция. Иллюстративное фото
Итальянская полиция. Иллюстративное фото Фото: EPA/Scanpix

В канун Нового года в итальянском городе Римини мужчина с ножом напал на четверых человек, сообщает итальянская пресса.

Прибывшие на место происшествия полицейские попытались остановить нападавшего предупредительным выстрелом. Однако, когда мужчина с ножом бросился на одного из полицейских, он был застрелен.

Четверо пострадавших были госпитализированы. По данным полиции, их ранения не представляют угрозы для жизни, передает агентство ANSA.

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