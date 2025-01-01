88-летний папа на мессе в соборе Святого Петра молился о том, чтобы все научились заботиться о "каждом ребенке, рожденном женщиной", и защищать "драгоценный дар жизни - жизнь в утробе матери, жизнь детей, жизнь страдающих, бедных, старых, одиноких и умирающих". В последние годы Папа Франциск гораздо более категоричен в отношении абортов, чем в начале своего понтификата.

Новогодняя служба стала последним крупным событием в рождественском расписании папы Франциска, которое было еще более напряженным, чем в другие годы, поскольку Ватикан объявил 2025 год святым годом.

Юбилейные годы Римской католической церкви - традиция, которая зародилась в 1300 году, - проводятся каждые 25 лет. Традиционно паломники посещают базилику Святого Петра и три другие главные базилики в Риме. Последний Святой год был в 2000 году, когда Рим посетили почти 25 миллионов паломников. В этом году, по прогнозам, Рим могут посетить 32 миллиона паломников.

Обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра, Папа Франциск напомнил о главном послании Юбилейного года: необходимости прощать долги.

Папа призвал лидеров богатейших стран мира списать или сократить долги беднейших стран, и, в частности, пригласил христианских лидеров подать хороший пример, взяв на себя инициативу по облегчению долгового бремени.

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