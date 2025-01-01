Власти не заметили сбоев в системе E-veselība

Как сообщало агентство LETA, в одной из аптек в Елгаве примерно в 9 утра доступ к E-veselība был невозможен, поэтому работники не могли выдать покуателям выписанные в электронном виде лекарства.

Однако LDVC отметил, что службы технической и пользовательской поддержки центра 1 января не получили ни одной заявки от аптек о сбоях в работе E-veselība. Сами специалисты центра тоже не наблюдали сбоев в системе.

В LDVC допускают, что доступ к системе мог быть затруднен из-за каких-либо локальных нарушений.

Ранее Национальная служба здравоохранения на своем сайте уведомляла, что из-за запланированных технических работ в период с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января возможны перебои в функционировании системы e-здравоохранения.

Как сообщалось, с этого года функции заведующего E-veselība переняло SIA Latvijas Digitālās veselības centrs (Латвийский центр цифрового здравоохранения).

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!