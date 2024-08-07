Ghetto Games продолжат хозяйничать в Гризинькалнсе еще по меньшей мере пять лет

Мероприятия Ghetto Games в Гризинькалнсе будут проходить еще по меньшей мере пять лет, предусматривает договор, заключенный между департаментом собственности Рижского самоуправления и обществом Streetbasket.
В среду самоуправление и общество подписали договор о передаче муниципального земельного участка на улице Яна Асара, 24, в безвозмездное пользование обществу на пять лет для организации уличной культуры и спортивных мероприятий для детей и молодежи в Гризинькалнсе. Договор был заключен в связи с решением Административного окружного суда о восстановлении решения Рижской думы о передаче земельного участка в безвозмездное пользование.
"Наш приоритет - обеспечить детям и молодежи содержательный досуг, чтобы уменьшить обострение социальных проблем, поэтому сегодня департамент имущества Рижского самоуправления вновь заключил договор со Strettbasket", - комментирует вице-мэр и исполняющий обязанности мэра Риги Эдвард Ратниекс.
Он пояснил, что объединение сможет продолжать свою деятельность в Гризинькалнсе в течение следующих пяти лет.
"Мы видим, что спортивная организация учитывает интересы жителей микрорайона, так как проводятся тщательные измерения и действуют ограничения на использование оборудования. Это положительное решение для рижан в целом, ведь здесь дети развивают свои таланты в соответствии с современной и любимой во всем мире традицией "уличного движения" в спорте, музыке и самосовершенствовании, например, принимая активное участие в организации и представлении мероприятий", - указал вице-президент столичной думы.
Договор о передаче земельного участка в безвозмездное пользование объединению содержит ряд положений, которые ранее обсуждались на встречах между Рижской думой, объединением Streetbasket и объединением жителей микрорайона Гризинькалнс. Согласно правилам, в ночные часы с 23:00 до 07:00 в районе должна сохраняться тишина, в это время не должны проводиться спортивные мероприятия, а также монтаж и демонтаж металлических конструкций. Также предусмотрено, что потенциальные источники шума - громкоговорители, музыкальные проигрыватели - должны быть расположены таким образом, чтобы они не были направлены на жилые кварталы и чтобы мощность звука не превышала 80 децибел в ближайшем жилом доме.
Компания Ghetto Games по-прежнему готова тесно сотрудничать с жителями, чтобы разрешить ситуации, вызвавшие недовольство.
Уже сообщалось, что Административный окружной суд принял решение удовлетворить жалобу общества Streetbasket и отменить решение Административного окружного суда от 12 июня, запретившего проведение Ghetto Games в Гризинькалнсе, а также удовлетворил ходатайство о восстановлении решения Рижской думы от 27 марта. Решение окружного суда не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента его принятия.
Ранее суд принял решение о временном распоряжении, в котором нашел юридические препятствия для передачи территории в Гризинькалнсе компании Streetbasket. Это решение было обжаловано, и Окружной суд принял решение об отмене временного предписания.
В настоящее время основное дело находится на рассмотрении в суде первой инстанции. До сих пор не удалось приступить к рассмотрению дела, поскольку суд должен был дождаться решения Окружного суда по временному запрету.
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