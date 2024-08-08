Беспорядки в Британии: первые приговоры участникам, в сети опубликован "расстрельный список", полиция готовится к новым погромам

Неожиданно в помещение студии ворвался вооруженный молодой мужчина, который начал без разбора наносить удары ножом танцевавшим детям и тем взрослым, которые пытались их защитить.

В результате три девочки (шести, девяти и одиннадцати лет) были убиты, а еще несколько человек, в числе которых и двое взрослых, получили серьезные ранения.

Подозреваемый в нападении был задержан полицией по горячим следам и оказался 17-летним подростком. Поскольку парень несовершеннолетний, полиция не стала называть его по имени.

Тем не менее вскоре вымышленное «имя нападавшего» появилось в бывшем «Твиттере» (ныне сети X) и разлетелось по сети со скоростью компьютерного вируса. Вместе с некоторыми подробностями вымышленной же биографии, где утверждалось, что это мусульманин, прибывший в страну в качестве беженца в 2023 году.

Полиция давно официально опровергла все эти утверждения: оказалось, что неназванный нападавший родился в Кардиффе, в семье иммигрантов из Руанды, причем семья исповедует христианство. Но фейк в соцсетях оказался достаточным поводом, чтобы чтобы во многих городах начались акции протеста и столкновения.

Источники Би-би-си сообщают, что в ближайшие дни для сопровождения акций протеста и пресечения потенциальных беспорядков на улицы крупных городов дополнительно выйдут около 6000 полицейских.

По словам главы полиции Британии, в столкновениях с участниками беспорядков ранения получили уже более сотни его сотрудников Фото: Getty Images

По данным полиции, только на вечер среды по всей стране было запланировано в общей сложности три десятка протестных акций, грозящих перерасти в беспорядки.