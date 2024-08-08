"Подадите на гражданство - все льготы ваши": как эстонского журналиста вербовали в армию РФ

Россия ежедневно теряет сотни своих солдат в Украине. В июле независимые исследователи, которые ведут поименный учет и изучают базы данных РФ с делами о наследстве, оценили количество погибших военнослужащих РФ в 120 000 человек. То есть убитых солдат за два с половиной года полномасштабной войны почти в десять раз больше, чем за десять лет войны в Афганистане в 1979-1989 годах.