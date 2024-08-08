"Подадите на гражданство - все льготы ваши": как эстонского журналиста вербовали в армию РФ

Житель Эстонии, пропавший в России в июне, а до этого посещавший военкомат в Петербурге, до сих пор не нашелся. Чисто гипотетически исчезновение может быть связано с желанием мужчины попасть на службу в армию РФ - суммы выплат за контракт на убийство и смерть бьют все рекорды. Редакция эстонского портала Rus.Postimees решила проверить, насколько сложно это сделать иностранцу.
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Россия ежедневно теряет сотни своих солдат в Украине. В июле независимые исследователи, которые ведут поименный учет и изучают базы данных РФ с делами о наследстве, оценили количество погибших военнослужащих РФ в 120 000 человек. То есть убитых солдат за два с половиной года полномасштабной войны почти в десять раз больше, чем за десять лет войны в Афганистане в 1979-1989 годах.
В июле власти Санкт-Петербурга резко увеличили единовременную региональную выплату каждому мужчине, который согласен заключить контракт и уехать на войну. Теперь новый контрактник сразу получает 1 700 000 рублей (18 000 евро) из бюджета Петербурга и еще 400 000 рублей (4 200 евро) из федерального бюджета. То есть за согласие умирать и убивать сейчас в культурной столице РФ дают сразу немногим более 22 000 евро.