Чт, 8.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

"Подадите на гражданство - все льготы ваши": как эстонского журналиста вербовали в армию РФ

rus.postimees.ee
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Участники российского молодежного движения «Юнармия» на похоронах десятков военных российской армии, ноябрь 2022 года, оккупированная часть Луганской области, Украина.
Участники российского молодежного движения «Юнармия» на похоронах десятков военных российской армии, ноябрь 2022 года, оккупированная часть Луганской области, Украина. Фото: Reuters / Scanpix

Житель Эстонии, пропавший в России в июне, а до этого посещавший военкомат в Петербурге, до сих пор не нашелся. Чисто гипотетически исчезновение может быть связано с желанием мужчины попасть на службу в армию РФ - суммы выплат за контракт на убийство и смерть бьют все рекорды. Редакция эстонского портала Rus.Postimees решила проверить, насколько сложно это сделать иностранцу.

Россия ежедневно теряет сотни своих солдат в Украине. В июле независимые исследователи, которые ведут поименный учет и изучают базы данных РФ с делами о наследстве, оценили количество погибших военнослужащих РФ в 120 000 человек. То есть убитых солдат за два с половиной года полномасштабной войны почти в десять раз больше, чем за десять лет войны в Афганистане в 1979-1989 годах.

В июле власти Санкт-Петербурга резко увеличили единовременную региональную выплату каждому мужчине, который согласен заключить контракт и уехать на войну. Теперь новый контрактник сразу получает 1 700 000 рублей (18 000 евро) из бюджета Петербурга и еще 400 000 рублей (4 200 евро) из федерального бюджета. То есть за согласие умирать и убивать сейчас в культурной столице РФ дают сразу немногим более 22 000 евро.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх