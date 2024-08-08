Концерты Тейлор Свифт в Вене отменены из-за угрозы терактов. Власти задержали двух подозреваемых

"В связи с подтверждением официальных лиц о планируемом теракте на стадионе "Эрнст Хаппель", у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных концерта ради всеобщей безопасности. Деньги за все билеты будут возвращены в течение 10 рабочих дней", - говорится в заявлении местных организаторов, компании Barracuda Music.

Ранее глава Управления общественной безопасности МВД Австрии Франц Руф сообщил, в городе Терниц по подозрению в подготовке нападений был задержан 19-летний австрийский гражданин. Еще одного человека задержали в Вене, но информации о нем власти не предоставили.

"Мы установили наличие соответствующих подготовительных действий, а также то, что 19-летний подозреваемый нацелился на концерты Тейлор Свифт в Вене. Согласно расследованию, оба подозреваемых радикализировались в интернете", - сказал Руф. По его словам, 19-летний задержанный "присягнул на верность группировке "Исламское государство"* в начале июля".

Руф также сообщил, что в доме подозреваемого были изъяты химические вещества, они отправлены на экспертизу.

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Концерты должны были пройти на стадионе "Эрнст Хаппель", названном в честь легендарного австрийского футболиста и тренера Фото: EPA