Отвечая на вопрос, можно ли использовать ввод украинских войск в Курскую область в качестве аргумента на возможных мирных переговорах, он сказал, что это может быть использовано в качестве аргумента только в случае достижения определенных целей. На данный момент они не ясны, но боевые действия продолжаются и динамично развиваются, а о дальнейшем можно будет говорить только тогда, когда будет виден окончательный результат операции.

Что касается того, что украинцы использовали западное оружие для проникновения в Россию и это может негативно повлиять на будущие поставки помощи, поскольку в таком случае Украина использовала бы оружие не для защиты, а для нападения, то, по словам Слайдиньша, нападение также является одной из стратегий обороны. Нельзя исключать, что Украина координировала свои действия с западными советниками. Он отметил, что Запад разрешил использовать оружие, переданное Украине, на расстоянии 100 километров.

"Вряд ли мы получим от Украины объяснения по поводу этой операции, потому что, например, новостей из украинского информационного пространства нет. Ни Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, ни Министерство обороны, ни сам президент Владимир Зеленский не комментируют ситуацию. И это правильно, ведь подобные планы не подлежат публичному обсуждению. Остается только догадываться, как будет развиваться ситуация и в каком направлении пойдут украинские войска", - сказал Слайдиньш.

Отвечая на вопрос, может ли вступление украинских войск в Курскую область вызвать стресс в России и спровоцировать более масштабные атаки против Украины, офицер подчеркнул, что Россия уже использовала против Украины весь спектр вооружений, за исключением ядерного оружия. Он признал, что

Россия может усилить бомбардировки гражданских объектов, поскольку в настоящее время это единственный способ продемонстрировать свою силу.

По данным американского Института изучения войны (ISW), украинские войска вошли на территорию Курской области России на расстояние до десяти километров.

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