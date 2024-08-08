У тысяч пользователей в России перестал работать YouTube. Совсем

По данным сайта мониторинга Sboy.rf, к 11:20 по московскому времени поступило около пяти тысяч жалоб на неработающий YouTube. Большая часть жалоб - 21 процент - поступила из Москвы.

О проблемах также сообщают пользователи из Санкт-Петербурга, Нижнего Новогорода, Екатеринбурга, оккупированного Крыма и других регионов. Проблемы коснулись как сайта, так и мобильного приложения.

Согласно комментариям на сайтах, которые отслеживают онлайн-сервисы, на YouTube больше не воспроизводится видео, а пользователи не могут оставлять комментарии, сообщает технологическое издание DTF. Пользователи на сайте Downdetector пишут, что чаще всего сайт вообще не открывается.

Подобный технический сбой не был обнаружен в других странах.

Работа YouTube в России в последние недели замедлялась. Источник "Медузы" на телекоммуникационном рынке рассказал, что это связано с решением властей замедлить скорость загрузки видео.

В конце июля депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн признал, что власти намеренно замедляют работу сервиса. По его словам, "деградация" YouTube - вынужденный шаг", который направлен "против администрации иностранного ресурса", который, по словам Хинштейна, якобы нарушает и игнорирует законодательство РФ.

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